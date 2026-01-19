9.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PARTICIPA EN INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE RESCATE DE LÍMITES TERRITORIALES

By Redacción
112
spot_img
lunes, enero 19, 2026

– El Cronista municipal fue parte del primer conversatorio que busca documentar y rescatar la historia de los límites con municipios como la capital, Pozos, Zaragoza y Villa de Reyes.

Con el objetivo de intercambiar información valiosa y fortalecer una investigación histórica de beneficios intermunicipales, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez participó en el primer conversatorio organizado por el Consejo de la Crónica de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, que busca rescatar y documentar los límites territoriales definidos originalmente entre diversos municipios.

La aportación de información a cargo del Cronista Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Amado Juan Sánchez Cabrera, destacó la importancia de la recuperación de los vestigios físicos que históricamente delimitaron el territorio soledense con municipios vecinos como San Luis Potosí, Villa de Pozos, Zaragoza y Villa de Reyes, a partir del análisis de registros cartográficos y urbanísticos.

“Soledad tiene pilares entradas a Haciendas, garitas, mojoneras, otro tipo de límites que se les llama albarradas, que son unas bardas de piedra pequeñas, pero de gran longitud, se tienen bancos de nivel. Se piensan rescatar todos esos límites”, explicó.

La conferencia se llevó a cabo el pasado 8 de enero en la Sala Francisco de la Maza en las instalaciones del Museo “Francisco Cossío”, donde el principal interés fue el intercambio de información con la que se cuenta y que ayudará a complementar un expediente que permita delinear recorridos de campo y algunos otros trabajos para el rescate de esa información y abrir la posibilidad de nuevas investigaciones.

Sánchez Cabrera subrayó que Soledad cuenta con un resguardo de este tipo de documentación, con la existencia de mapas históricos, registros ejidales y documentos, a pesar del crecimiento territorial que el municipio ha experimentado.

Finalmente, expuso que la conversación intermunicipal también contó con la participación interdisciplinaria de historiadores y arqueólogos, quienes aportaron datos relevantes que enriquecieron el proyecto de recuperación de los límites históricos municipales, con el fin de preservar la memoria territorial de la región.

Artículo anterior
MUNICIPIO DE SOLEDAD MANTIENE Y REFUERZA ACCIONES DE PROTECCIÓN ANTE BAJAS TEMPERATURAS
Artículo siguiente
ALIANZA ESTRATÉGICA FORTALECE A LOS NEGOCIOS POTOSINOS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.