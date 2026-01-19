AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PARTICIPA EN INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE RESCATE DE LÍMITES TERRITORIALES

– El Cronista municipal fue parte del primer conversatorio que busca documentar y rescatar la historia de los límites con municipios como la capital, Pozos, Zaragoza y Villa de Reyes.

Con el objetivo de intercambiar información valiosa y fortalecer una investigación histórica de beneficios intermunicipales, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez participó en el primer conversatorio organizado por el Consejo de la Crónica de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, que busca rescatar y documentar los límites territoriales definidos originalmente entre diversos municipios.

La aportación de información a cargo del Cronista Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Amado Juan Sánchez Cabrera, destacó la importancia de la recuperación de los vestigios físicos que históricamente delimitaron el territorio soledense con municipios vecinos como San Luis Potosí, Villa de Pozos, Zaragoza y Villa de Reyes, a partir del análisis de registros cartográficos y urbanísticos.

“Soledad tiene pilares entradas a Haciendas, garitas, mojoneras, otro tipo de límites que se les llama albarradas, que son unas bardas de piedra pequeñas, pero de gran longitud, se tienen bancos de nivel. Se piensan rescatar todos esos límites”, explicó.

La conferencia se llevó a cabo el pasado 8 de enero en la Sala Francisco de la Maza en las instalaciones del Museo “Francisco Cossío”, donde el principal interés fue el intercambio de información con la que se cuenta y que ayudará a complementar un expediente que permita delinear recorridos de campo y algunos otros trabajos para el rescate de esa información y abrir la posibilidad de nuevas investigaciones.

Sánchez Cabrera subrayó que Soledad cuenta con un resguardo de este tipo de documentación, con la existencia de mapas históricos, registros ejidales y documentos, a pesar del crecimiento territorial que el municipio ha experimentado.

Finalmente, expuso que la conversación intermunicipal también contó con la participación interdisciplinaria de historiadores y arqueólogos, quienes aportaron datos relevantes que enriquecieron el proyecto de recuperación de los límites históricos municipales, con el fin de preservar la memoria territorial de la región.