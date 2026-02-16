AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD MEJORA LA SEGURIDAD VIAL CON LABORES DE BACHEO

– El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece la movilidad y seguridad de familias soledenses con trabajos de bacheo, colocación y rehabilitación de topes en diversas colonias, atendiendo vialidades de alta circulación y zonas habitacionales.

Con 416 metros cuadrados de vialidades intervenidos en distintos puntos del municipio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reforzó, esta semana, las acciones de mejoramiento urbano y seguridad vial, beneficiando de manera directa a familias, automovilistas y peatones, a través de trabajos de bacheo, colocación y rehabilitación de topes, realizados por el área operativa de Desarrollo Urbano Municipal, atendiendo de forma cercana y permanente a la población que impulsa Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez.

Las labores se concentraron en colonias como La Lomita, Rivas Guillén Sur y Norte, UPA, Cactus, San Francisco, Cabecera Municipal y El Morro, donde se repararon tramos esenciales para la movilidad diaria; destacan los 188 metros cuadrados atendidos en la lateral del Circuito Potosí Oriente, frente a la colonia Cactus, así como intervenciones en avenidas principales como Tecnológico y vialidades con alta circulación, reduciendo riesgos y mejorando el tránsito para quienes salen temprano a trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas.

Asimismo, se realizaron trabajos de bacheo con asfalto y rehabilitación de topes en calles como Diana, Marcela, María Teresa, María Elena de la colonia La Lomita; Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Negrete y Libertad, priorizando zonas habitacionales y cruces concurridos

Estas acciones fortalecen la seguridad vial y responden a solicitudes ciudadanas, manteniendo una comunicación directa con vecinas y vecinos para atender lo que realmente necesitan.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de estar cerca de la gente, escuchar y actuar con hechos en favor de las familias, jóvenes, personas adultas mayores y sectores vulnerables, consolidando un gobierno que trabaja todos los días por calles más seguras y una mejor calidad de vida.