AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD MANTIENE APOYO A ESCUELAS CON AGUA A TRAVÉS DE PIPAS

– La Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal coordina el envío de pipas a planteles escolares para asegurar condiciones adecuadas de higiene para el estudiantado.

Ante el desabasto de agua persistente en planteles educativos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el Ayuntamiento continúa otorgando el apoyo a través de la gestión de pipas que son enviadas directamente a los contenedores, garantizando así la solvencia de actividades principalmente de tipo higiénicas entre el alumnado y personal docente, toda vez que permanece la falta del servicio por parte de INTERAPAS.

Por indicación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, este programa de apoyo a las comunidades educativas representa un impulso a la educación de calidad por parte del Gobierno municipal, afirmó Velia Guadalupe Castro Granja, directora de Educación y Acción Cívica, quien añadió que diariamente se atienden entre cinco y siete escuelas con el suministro de agua, priorizando aquellas que presentan mayores afectaciones.

“Tenemos pipas programadas y otras que se están evaluando; lo que más nos piden son primarias, tanto en el turno matutino como vespertino, en algunos casos, cada turno tiene su propia cisterna y estamos checando qué escuelas pueden tener una programación diaria para que ya no estén solicitando continuamente”, señaló.

La funcionaria destacó que la escuela “Daniel Díaz Corpus”, ubicada en la colonia Prados Soledad, es una de las que más requieren apoyo, recibiendo dos pipas por semana, mientras que la primaria “Vicente Guerrero”, en su turno vespertino, enfrenta una situación crítica al no recibir agua de la red.

Es así, como el Gobierno Municipal de Soledad reafirma su compromiso con la educación y con las familias soledenses, manteniéndose cercano a las y los estudiantes para garantizar que las actividades escolares se desarrollen en entornos dignos y funcionales.