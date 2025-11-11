10.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD MANTIENE APOYO A ESCUELAS CON AGUA A TRAVÉS DE PIPAS

By Redacción
99
spot_img
martes, noviembre 11, 2025

– La Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal coordina el envío de pipas a planteles escolares para asegurar condiciones adecuadas de higiene para el estudiantado.

Ante el desabasto de agua persistente en planteles educativos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el Ayuntamiento continúa otorgando el apoyo a través de la gestión de pipas que son enviadas directamente a los contenedores, garantizando así la solvencia de actividades principalmente de tipo higiénicas entre el alumnado y personal docente, toda vez que permanece la falta del servicio por parte de INTERAPAS.

Por indicación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, este programa de apoyo a las comunidades educativas representa un impulso a la educación de calidad por parte del Gobierno municipal, afirmó Velia Guadalupe Castro Granja, directora de Educación y Acción Cívica, quien añadió que diariamente se atienden entre cinco y siete escuelas con el suministro de agua, priorizando aquellas que presentan mayores afectaciones.

“Tenemos pipas programadas y otras que se están evaluando; lo que más nos piden son primarias, tanto en el turno matutino como vespertino, en algunos casos, cada turno tiene su propia cisterna y estamos checando qué escuelas pueden tener una programación diaria para que ya no estén solicitando continuamente”, señaló.

La funcionaria destacó que la escuela “Daniel Díaz Corpus”, ubicada en la colonia Prados Soledad, es una de las que más requieren apoyo, recibiendo dos pipas por semana, mientras que la primaria “Vicente Guerrero”, en su turno vespertino, enfrenta una situación crítica al no recibir agua de la red.

Es así, como el Gobierno Municipal de Soledad reafirma su compromiso con la educación y con las familias soledenses, manteniéndose cercano a las y los estudiantes para garantizar que las actividades escolares se desarrollen en entornos dignos y funcionales.

Artículo anterior
JUAN MANUEL NAVARRO MUÑIZ ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN LA COLONIA 21 DE MARZO
Artículo siguiente
GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD SE CAPACITA EN ATENCIÓN INTEGRAL EN SITUACIÓN DE ADICCIONES
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.