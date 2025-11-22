AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD LLAMA LA CONCIENCIA CIUDADANA PARA EVITAR INCENDIOS EN TEMPORADA DECEMBRINA

– Protección Civil tiene la capacidad de respuesta ante incendios provocados por el uso de pirotecnia o cortos circuitos.

– La capacitación del personal y el fortalecimiento de unidades vehiculares, son una prioridad para la protección de las personas.

Debido a que diciembre representa una de las temporadas de mayor atención por incendios provocados por el uso de pirotecnia, veladoras y luces navideñas, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz ha instruido reforzar acciones de vigilancia y atención a través del Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, informó Martin Bravo Galicia, titular del área de emergencia municipal, quien pidió a la ciudadanía disfrutar del periodo decembrino de manera responsable y preventiva.

El funcionario destacó el apoyo del Alcalde para fortalecer al área, como fue el haber ampliado significativamente su equipamiento, vehiculos y la capacitación del personal en esta administración. “Al inicio el alcalde nos pidió certificar a seis elementos en la Ciudad de México”, quienes ahora capacitan al resto del personal y además se cuenta con nuevo equipo como son: motobombas, bidones y mochilas aspersoras, sierras, rastrillos, y se incrementó a 5 vehículos operativos incluida la ambulancia, que se utiliza para rescates y atender intoxicaciones, detalló el titular.

Bravo Galicia señaló que diciembre representa el mes más fuerte en atenciones: “nosotros no descansamos fines de semana ni vacaciones”, y recordó que el año pasado el promedio de la cantidad de incidencia relacionados a temas incendios provocados durante la temporada, fue de 80 a 90 incidentes en todo el periodo, entre incendios y conatos.

Debido al incremento de este tipo de riesgos y por indicaciones del Alcalde, quien muestra su constante preocupación por la seguridad de las familias y que se les brinde una atención rápida y eficiente, Protección Civil Municipal se encuentra lista para reforzar las inspecciones a negocios a fin de verificar dictámenes eléctricos, estructurales y que se cuente con al menos una persona que sepa cómo actuar ante una contingencia antes de la llegada de las unidades de emergencia.

Finalmente, el funcionario municipal resaltó que actualmente “hay mayor conciencia de la población, y eso nos ha ayudado muchísimo”, no obstante, reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar comprar o almacenar pirotecnia y mantener en buen estado sus instalaciones eléctricas. “Soledad es cada vez más grande, pero también más consciente”, y en conjunto con el apoyo que ha otorgado el Gobierno Municipal, las y los soledenses cuentan con una Unidad de Emergencia mejor preparada, finalizó.