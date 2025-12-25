AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD LLAMA A NO REGALAR MASCOTAS EN FECHAS DECEMBRINAS Y PROMOVER LA ADOPCIÓN RESPONSABLE

– La administración municipal intensifica acciones preventivas para evitar la venta irregular y el abandono de mascotas, promoviendo la adopción y el cuidado responsable.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reforzó el llamado a la protección y bienestar animal a través de la Dirección de Ecología, a fin de evitar un incremento de abandono y venta irregular de mascotas, particularmente en mercados sobre ruedas; por ello, la administración municipal mantiene revisiones constantes para evitar prácticas que vulneren la vida digna de los animales y prevenir que más perros y gatos terminen en situación de calle, una problemática que se agudiza a partir de los meses de mayo y junio.

Como parte de una política cercana y de escucha permanente, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal vigila reportes de animales en condiciones deplorables, como perros amarrados en azoteas o árboles, situaciones que ameritan llamados de atención, sanciones o incluso denuncias por maltrato animal. La Dirección de Ecología ha detectado hasta el momento dos casos de ventas irregulares de mascotas, a quienes se les solicitó regularizar su situación y reubicar a los animales para garantizarles espacios adecuados y una calidad de vida digna.

La directora de Ecología Municipal, Yazmin Johanna Luna Barrios señaló que “estamos llevando a cabo revisiones porque la población es propensa a regalar mascotas en esta temporada, y los invitamos a no hacerlo; una mascota es una parte fundamental de la familia y requiere responsabilidad, cuidados y cariño durante toda su vida”.

Finalmente, el Ayuntamiento invita a las familias soledenses a optar por la adopción responsable y no por la compra, recordando que existen animales que necesitan un techo y afecto; además, se exhorta a quienes pretendan vender mascotas a contar con el permiso federal correspondiente y a atender las indicaciones de la autoridad municipal, como parte de una línea de acción que busca estar cerca de la población, proteger a los seres sintientes y construir una comunidad más consciente y solidaria.