AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD LLAMA A LA CIUDADANÍA A EVITAR LA CREACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS IMPROVISADOS

– Hasta el momento, la Dirección de Ecología ha emitido tres clausuras de predios, sanciones de hasta 200 UMAs y coordinación interdependencias, respaldan un entorno más limpio para las familias soledenses.

La corresponsabilidad entre Gobierno y ciudadanía, es vital para gozar de espacios limpios, seguros y con buena imagen urbana en favor de todas y todos quienes habitamos el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, declaró la titular de la Dirección de Ecología, Yazmín Luna Barrios, al mencionar que el Ayuntamiento mantiene medidas firmes contra quienes abandonan residuos sólidos en predios baldíos o privados, generando lo llamados “tiraderos clandestinos”.

Detalló que estas acciones preventivas se refuerzan cada día, para pedir el apoyo de la población en evitar la creación de estos sitios que afectan la sana vivencia de las familias. Dijo que, hasta el momento, se ha llevado a cabo la clausura de tres predios utilizados como tiraderos, además de la aplicación de multas que van de 100 a 200 UMAs y el inicio de procedimientos legales. “Estamos combatiendo prácticas que dañan el medio ambiente y ponen en riesgo la salud de las familias, especialmente en colonias y zonas vulnerables, mediante una vigilancia ambiental reforzada, actuación decidida y un gobierno cercano que coordina esfuerzos para proteger la calidad de vida de la población”, declaró.

Luna Barrios informó que el Ayuntamiento mantiene vigilancia permanente a través de recorridos constantes, el monitoreo de la Unidad Ecológica y el apoyo de seguridad pública y autoridades estatales, lo que ha permitido atender reportes ciudadanos y actuar contra quienes incurren en el abandono irregular de residuos, dando seguimiento a la indicación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de erradicar esta práctica ciudadana.

Asimismo, destacó la disposición para mantener comunicación y coordinación con municipios colindantes, con el objetivo de unir esfuerzos en zonas de colindancia: “Cada municipio aplica su reglamento, pero compartimos un mismo fin, que es conservar en buen estado nuestros municipios, nuestros entornos y proteger a las familias”, señaló.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la responsabilidad cívica para evitar la creación de basureros improvisados y denunciar estas prácticas, a los teléfonos (444) 151-0877 y (444) 151-08-78 extensión 116, subrayando que se actúa con firmeza tanto contra quienes tiran residuos como contra propietarios de predios que permiten estas conductas.

Con ello, Soledad de Graciano Sánchez refrenda que escucha a la población, actúa con resultados y mantiene una línea de trabajo cercana, en favor de un municipio limpio, ordenado y seguro para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables.