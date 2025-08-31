AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INVITA A HOMBRES Y MUJERES DE VOCACIÓN A INTEGRARSE A LAS FILAS DE LA GUARDIA CIVIL MUNICIPAL

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro dijo que la corporación busca sumar hasta 100 policías más en este año 2025, que reforzarán las tareas de vigilancia con sueldos mejorados y de los mejor pagados y un bono mensual de 5 mil pesos.

El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció que el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, mantiene abierta una convocatoria permanente para reclutar a jóvenes -hombres y mujeres- interesados en formar parte de la Guardia Civil Municipal (GCM), como parte de los esfuerzos por reforzar y ampliar la seguridad pública en todo el municipio, a través de una corporación cada vez más profesionalizada y equipada, que ya destaca como una de las mejor pagadas en el estado y el país.

El edil municipal destacó que las acciones por mejorar las condiciones laborales de las y los elementos de seguridad ha sido una prioridad para su administración, con un apoyo directo y colaborativo con el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona. «Hemos realizado una fuerte inversión en mejorar los sueldos de nuestros policías, ahora, nuestros agentes tienen salarios más dignos y más altos, además, el Gobierno del Estado les otorga un bono mensual de 5 mil pesos a cada uno de nuestros elementos operativos, en reconocimiento a su entrega y valentía», expresó.

La convocatoria 2025 está dirigida a jóvenes que deseen unirse a una policía de real capacidad, profesional y cercana a las familias; a través de una formación continua, en la que todos los y las aspirantes son sometidos a pruebas rigurosas para garantizar que estén debidamente preparados para enfrentar los desafíos de la seguridad pública, dijo Navarro Muñiz. Agregó que se busca contratar alrededor de 100 agentes en este año 2025, quienes deberán demostrar su lealtad y vocación de servicio.

«Nuestro compromiso es certificar, capacitar y ofrecer una verdadera oportunidad de desarrollo a los nuevos elementos, para que formen parte de una corporación sólida y bien remunerada», añadió el Alcalde. Especificó que entre los principales requisitos, se pide escolaridad mínima de secundaria, tener entre 18 y 35 años de edad y no estar suspendido ni inhabilitado como servidor público.

Añadió que el Ayuntamiento de Soledad busca cerrar esta etapa de reclutamiento con un total de 200 o 300 nuevos policías al final de la administración, lo que representa un paso más en el proceso de transformación y fortalecimiento de la seguridad en el municipio.