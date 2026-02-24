AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INVITA A FAMILIARES DE PACIENTES AUTISTAS A TALLER ESPECIALIZADO

– El Sistema DIF Municipal ofrecerá capacitación mensual a familias para promover autonomía, autocuidado y regulación emocional en menores con este diagnóstico.

Con el objetivo de brindar herramientas reales a familias de niñas y niños con autismo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), iniciará este viernes 27 de febrero los talleres gratuitos “Comprender para Acompañar” y “Crece Conmigo” en la Unidad Básica de Rehabilitación número 2; la estrategia contempla atención integral para menores y padres de familia el último viernes de cada mes, con una proyección inicial de 20 niñas y niños y sus respectivos tutores, con posibilidad de ampliar el cupo conforme avance la inscripción.

Estos talleres forman parte de la política social impulsada por el Gobierno Municipal, que guía el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido fortalecer los servicios de rehabilitación y acompañamiento a sectores vulnerables, priorizando la cercanía con las familias y una atención humana y profesional, y respaldados por la Presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, en busca de escuchar y atender las necesidades reales de madres y padres que enfrentan un diagnóstico reciente o requieren orientación especializada.

La encargada de la UBR No. 2, Vianey Carvajal Castillo, explicó que el programa nace al detectar la necesidad de acompañamiento emocional y práctico en casa: “Buscamos que lo que las niñas y niños aprenden en sus terapias lo puedan aplicar en su vida diaria, nuestro objetivo es dar herramientas a los padres para que, independientemente del grado de autismo, sus hijos puedan desarrollar mayor autonomía y prepararse para una vida lo más independiente posible”, puntualizó.

Añadió que el taller para madres y padres abordará temas como aceptación del diagnóstico, manejo del duelo, culpa, miedo, resignificación y construcción de un proyecto de vida, mientras que en el caso de las y los menores se trabajará autocuidado, control de esfínteres, regulación sensorial, cocina básica, yoga infantil y actividades lúdicas apoyadas con pictogramas.

Las sesiones se llevarán a cabo los últimos viernes de cada mes, en un horario de 10:00 a 12:00 horas en la UBR número 2 ubicada en Villa Jardín 301, fraccionamiento Villa Jardín, y estarán a cargo de las áreas de Psicología y Lenguaje, integrando dinámicas mixtas entre padres e hijos para fortalecer el vínculo y promover avances fuera de la unidad; las inscripciones continúan abiertas al teléfono 44-41-02-37-08.