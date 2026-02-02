AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INVITA A APROVECHAR DESCUENTOS DEL 10% EN IMPUESTO PREDIAL

– A través de la Dirección de Catastro, el programa Contribuyente Cumplido 2026 entra a su segunda etapa de descuentos.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, pone en marcha el programa de descuentos “Contribuyente Cumplido 2026” con 10 por ciento de bonificación en el pago del impuesto predial, que iniciará este martes 3 de febrero, como parte de la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, para mantener un gobierno cercano que escucha y atiende a las familias, jóvenes, personas adultas mayores y sectores vulnerables del municipio.

Por ello, la Dirección de Catastro Municipal invita a toda la población a aprovechar este beneficio fiscal y cumplir con una de las obligaciones que fortalecen los servicios públicos y la infraestructura de Soledad.

Desde este martes 3 y hasta el sábado 28 de febrero, se mantendrá el servicio en dos ubicaciones fijas, que son las instalaciones de Catastro Municipal en calle Blas Escontria #832 esquina con Cruz Verde y en la oficina de Catastro, en calle Negrete #106 A; ambas en la Cabecera municipal. Estas dos oficinas operarán de las 8 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde.

Además, la unidad de Catastro Móvil permanecerá toda la semana, del martes 3 al sábado 7, en el estacionamiento de Bodega Aurrerá de avenida Acceso Norte, con los horarios antes mencionados; este esfuerzo permite acercar aún más el servicio y evitar traslados largos, sobre todo a familias, adultos mayores y sectores vulnerables que requieren mayor atención, y fortalecer los servicios públicos con eficiencia.

El Ayuntamiento reitera su compromiso de escuchar y atender a las familias de Soledad con acciones que facilitan el cumplimiento de sus obligaciones y contribuyen al desarrollo de mejores servicios públicos para toda la comunidad.