AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INTENSIFICA ACCIONES HACIA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE COMERCIO

– Tres establecimientos del municipio fueron detectados por incumplir el giro comercial y el horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas.

Con el objetivo de fortalecer las acciones de supervisión en establecimientos y mantener una atención cercana al sector comercial, atendiendo a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la Dirección de Comercio de Soledad de Graciano Sánchez recorre el municipio con dispositivos de inspección, derivando en la clausura de tres negocios por incumplir el horario permitido para la venta de bebidas embriagantes

Patricia Cuevas Ovalle, titular de Comercio Municipal, explicó que uno de los comercios detectados operaba fuera del horario permitido para la venta de alcohol, argumentando desconocimiento al reglamento. Tras el diálogo con los titulares del establecimiento para explicarles la situación y solicitarles respetar la normativa vigente, mostraron disposición para regularizar sus licencias y cumplir con el reglamento de comercio.

Por otro lado, en una supervisión en un comercio de giro bar se detectó la venta de alcohol fuera de horario y el ingreso de personas con credenciales apócrifas. En este lugar se les hizo la observación correspondiente y se les notificó la necesidad de acudir a Comercio para regularizar su situación y reafirmar el cumplimiento a la normativa, a fin de evitar la clausura en caso de no acatar las indicaciones.

Además, en la colonia el Morro, Cuevas Ovalle informó que se clausuró un predio donde se organizaban bailes en la vía pública sin ningún permiso; vecinos reportaron la supuesta venta de bebidas alcohólicas, por lo que, personal de Comercio en coordinación con Seguridad Municipal, acudió al sitio y procedió con la sanción correspondiente.

La titular precisó que dichas acciones se llevan a cabo siguiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener una supervisión responsable y cercana asegurando la tranquilidad social, privilegiando siempre el diálogo con las y los empresarios, quienes suelen mostrar su interés por apegarse a lo establecido y regularizarse, pero sin dejar de aplicar la ley en los casos donde se detecten omisiones.

La funcionaria municipal hizo un llamado a evitar sanciones y respetar los giros comerciales, ya que, aunque se otorga flexibilidad a los negocios para que regularicen su situación, también se actúa con firmeza ante los incumplimientos, aplicando sanciones económicas que varían de acuerdo con la gravedad, y tal como lo establece el reglamento, que pueden alcanzar hasta las 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Finalmente agregó que el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantiene su compromiso de trabajar de la mano con el sector empresarial, escuchando y atendiendo sus inquietudes, pero siempre priorizando el respeto a los reglamentos y promoviendo la responsabilidad empresarial para cumplir con los giros comerciales y horarios establecidos, así como para regularizar sus trámites ante la Dirección de Comercio.