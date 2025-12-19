AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INICIA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGA DE DRENAJE EN AV. JOSÉ DE GALVEZ

Luego de que se registrara un socavón derivado de la fuga en la red de drenaje sanitario, en la avenida José de Gálvez y su cruce con el Bulevar Valle de los Fantasmas, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz instruyó a la Dirección de Infraestructura Municipal trabajar de inmediato en su reparación, luego de que representa un gran riesgo para automovilistas y peatones.

El edil afirmó que la problemática fue ocasionada por la falta de mantenimiento a la línea de drenaje, responsabilidad del organismo INTERAPAS, sin embargo, “como ya lo hemos dicho anteriormente, no vamos a esperar a que el organismo quiera apoyar a Soledad; este gobierno municipal actuará con compromiso por el bienestar de las familias, y en este caso, por la seguridad vial de miles de conductores que usan este transitado camino”.

Dijo que desde este viernes, la Dirección de Infraestructura inició los trabajos de reparación, para garantizar que el lugar se restablezca de inmediato, permitiendo el flujo vehicular y el desarrollo comercial con las menores afectaciones.

Esta mañana, personal municipal comenzó con la evaluación del desperfecto y dio comienzo al plan de trabajo, que incluirá reemplazo de tubería y reposición del pavimento, además de las obras complementarias necesarias.