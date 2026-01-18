AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INICIA CONVOCATORIA DE «MATRIMONIOS COLECTIVOS»

– Atendiendo la colaboración con el DIF Estatal, se invita a las parejas que deseen unir sus vidas, a ser parte de un festejo único, gratuito y multitudinario, el próximo 13 de febrero.

Con el objetivo de fortalecer el valor de la familia y ofrecer protección legal a las parejas, en el marco del Día del Amor, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), llevará a cabo su programa “Matrimonios Colectivos 2026”, un programa en coordinación con el Sistema Estatal DIF, mediante el cual las parejas pueden unirse legalmente sin costo alguno.

La gratuidad de este servicio permite a la población contrayente acceder a la formalización de su unión y contar con certeza jurídica, evitando que el costo del trámite sea un obstáculo para ejercer sus derechos civiles al consolidar una familia, y gozar de todos los beneficios que representa ante instituciones diversas.

El programa está disponible para parejas soledenses, incluso si el enlace se da cuando uno de los usuarios es de origen extranjero, reafirmando asi el compromiso instruido por el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de brindar una atención cercana, incluyente y directa.

Todas las parejas que entreguen su documentación antes del 11 de febrero del presente año, serán parte de una celebración única, memorable y enfocada a festejar la unión de decenas de hombres y mujeres que deciden formalizar un hogar, acompañados de sus familiares, que incluirá musica, regalos y un delicioso banquete, todo impulsado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Para acceder a este trámite, las parejas interesadas deben presentar documentos indispensables para integrar el expediente correspondiente, como el Acta de Nacimiento certificada, la credencial para votar, un comprobante de domicilio, contar con dos testigos, presentar el certificado médico y sus resultados de análisis prenupciales.

La recepción de la papelería se recibirá hasta el 11 de febrero, en cualquiera de las ocho Oficialías del Registro Civil ubicadas en Soledad, en honorario de atención de Lunes a Viernes de 8:00 de la mañana a 15:00 horas. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantener servicios accesibles y eficientes, promover una sociedad más justa y fortalecer el bienestar social.