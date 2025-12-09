AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INFORMA CIERRES VIALES NOCTURNOS EN LA OBRA DEL PUENTE VEHICULAR

– A partir de este martes, los carriles laterales de Circuito Potosí en sentido norte–sur serán cerrados durante maniobras nocturnas; el flujo se desviará por calle Saturnino Cedillo para garantizar seguridad y orden vial.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez informa que, ante el avance en la construcción del Puente vehicular en Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas, se implementarán cierres viales temporales en los carriles laterales de Circuito Potosí en sentido norte a sur, por lo que la circulación será desviada por la calle Saturnino Cedillo para permitir las maniobras especializadas de instalación de las trabes superiores de esta magna obra de movilidad.

Las áreas de Seguridad Vial y Movilidad, así como la Dirección de Infraestructura Municipal, precisan que estos cierres iniciarán tentativamente el martes 09 de diciembre a las 23:00 horas, con una duración aproximada de tres horas por jornada, hasta el viernes; estas acciones se coordinarán de manera puntual para reducir afectaciones y asegurar un flujo ordenado para las y los automovilistas que transitan por esta zona.

El Gobierno Municipal mantiene comunicación directa con las familias y conductores que diariamente utilizan este tramo, refrendando su compromiso de escuchar, atender y acompañar cada etapa del proyecto; la obra, ejecutada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), forma parte de la coordinación con un municipio con infraestructura moderna que responda a necesidades reales y brinde mayor seguridad vial.

Las autoridades municipales exhortan a la población a tomar previsiones y atender las indicaciones del personal en sitio; cada avance fortalece la cercanía con la ciudadanía y respalda el objetivo de consolidar obras de gran impacto que eleven la calidad de vida de todos los sectores del municipio.