AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INCENTIVA LA EDUCACIÓN INFANTIL CON ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS

– Con talleres creativos, juegos didácticos y apoyo académico, las Bibliotecas municipales se preparan para recibir a niñas y niños durante el periodo vacacional; además de talleres educativos, y clases vespertinas de regularización.

Con el objetivo de fortalecer el hábito de la lectura y ofrecer espacios formativos, educativos y recreativos para la niñez, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Bibliotecas Municipales prepara las actividades del próximo camping “En primavera, la Biblioteca te Espera”, dirigido a niñas y niños de nivel básico, que se desarrollará del 30 de marzo al 10 de abril, de 9:00 a 13:00 horas, en las cuatro Bibliotecas municipales, como parte de la línea de trabajo cercana a las familias que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El programa contempla talleres creativos y lúdicos como elaboración de títeres, sombreros, teatro, juegos didácticos y dinámicas de aprendizaje, con la finalidad de que las y los menores refuercen conocimientos mientras conviven y se divierten en un entorno seguro y accesible; de manera paralela, las bibliotecas ofrecen clases vespertinas de regularización académica, dirigidas a estudiantes de nivel básico, como un apoyo directo a madres y padres de familia que buscan acompañamiento educativo para sus hijas e hijos.

La coordinadora de Bibliotecas Municipales, María Guadalupe Cortés Segura, destacó que estas acciones buscan acercar la lectura y el aprendizaje a la niñez desde edades tempranas: “El camping y las actividades que realizamos en bibliotecas tienen como finalidad que las niñas y los niños aprendan jugando, que se sientan motivados a leer y que las familias encuentren en estos espacios un apoyo educativo y formativo cercano”, señaló. Agregó que el registro es sencillo, solo requiere la inscripción por parte de una persona adulta responsable.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de escuchar y atender a la población, manteniendo bibliotecas abiertas, activas y al servicio de las familias, la niñez y los sectores que más lo requieren, convencido de que la educación y la cercanía social son pilares para construir un mejor futuro para el municipio.