AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD IMPULSA LA INCLUSIÓN SOCIAL CON ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS A INFANTES Y ADULTOS

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, junto a la presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, entregaron 50 dispositivos que devuelven el escucha a 50 personas, mismos que fueron donados por la cadena comercial OXXO.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la ceremonia de entrega de 50 aparatos auditivos que fueron donados por la cadena comercial OXXO al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dispositivos que a partir de hoy transforman vidas de niños, niñas, jóvenes y adultos, mejorando su calidad de vida a través de políticas de inclusión e igualdad social; el evento, realizado en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) número dos, reunió a familias soledenses que recibieron este apoyo que representa un cambio trascendental en su desarrollo personal y social.

El edil reconoció la labor de la presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, quien fortalece con acciones de cercanía y sensibilidad los programas de rehabilitación, terapias y apoyo integral a cientos de personas con discapacidad, que son usuarias de las dos UBR en el municipio. “Su dedicación logra que más familias vivan mejor y accedan a oportunidades de vida con igualdad”, dijo.

Asimismo, agradeció a la empresa OXXO, por su invaluable valor de responsabilidad social: “muy contentos de seguir trabajando con todas las empresas responsables que se quieran sumar, este tipo de acciones demuestran que hay marcas que apuestan por nuestra gente y en Soledad siempre tendrán las facilidades para instalarse, porque con su contribución fortalecen el bienestar de nuestra gente, y eso no tiene precio”.

Por su parte, María del Pilar Cardona Reyna, Presidenta del Sistema Municipal DIF, destacó que esta entrega de aparatos médicos, devuelve la oportunidad de escuchar, de comunicarse y de integrarse plenamente en la sociedad. “En el DIF municipal llevamos a cabo programas que buscan la inclusión de las personas con discapacidad, y hoy OXXO se suma con un acto de solidaridad que cambia realidades, esta donación contribuye a que cada beneficiario recupere un sentido tan valioso como la audición, fortaleciendo su inclusión social, educativa y laboral; agradecemos profundamente a OXXO por su responsabilidad social, porque con la unión de esfuerzos entre lo público y lo privado logramos transformar vidas”, señaló.

Durante su intervención, Blanca Vanessa Herrera Guadarrama, responsable de recursos humanos de OXXO, refrendó el compromiso de la cadena con la comunidad soledense. “Estamos aquí para entregar aparatos auditivos que representan la oportunidad de transformar la vida de 50 personas y de sus familias, cada uno de estos aparatos simboliza la inclusión, la cercanía y la importancia de escuchar a la comunidad, nos enorgullece colaborar con el DIF de Soledad y con su Presidenta, cuyo liderazgo ha sido clave para que estas iniciativas se concreten”, puntualizó.

Enriqueta Sánchez Alegría, beneficiaria de este programa, agradeció el respaldo de las autoridades municipales y de la cadena comercial por hacer posible esta entrega que cambiará su vida cotidiana. “A nombre de todos los presentes les doy las gracias por este apoyo que nos ayuda mucho para convivir con nuestras familias y amigos, antes vivíamos aislados, ahora podemos comunicarnos mejor”, expresó con emoción.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su cercanía con las familias y su compromiso de atender a los sectores más vulnerables, sumando voluntades que generan esperanza y mejores condiciones de vida para las familias de este municipio.