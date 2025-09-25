AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD IMPULSA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA HISTÓRICA EN ZONAS VULNERABLES

– Con obras altamente demandadas, Soledad atiende de raíz los problemas de inundaciones que afectan a familias, comerciantes y automovilistas, en Privadas de la Hacienda y San Jorge.

– En próximas semanas, se arrancarán dos proyectos en las colonias Las Flores y San Lorenzo.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó sobre el importante avance en la construcción de dos colectores pluviales en las colonias Privadas de la Hacienda y San Jorge, que mejorarán la calidad de vida de miles de familias, al atender de raíz los problemas de inundaciones en distintos sectores del municipio. Estas obras, que se ejecutan bajo su encomienda, representan una solución definitiva para proteger a peatones, automovilistas, comerciantes y habitantes, consolidando un gobierno cercano que escucha y atiende.

El Alcalde destacó el caso del colector pluvial en San Jorge, que registra un avance del 60 por ciento y beneficiará de manera directa a casi 9 mil personas. Con una inversión conjunta de más de 3 millones de pesos, la obra contempla 210 metros lineales de tubería de 36 pulgadas, además de rejillas sobre la avenida que permitirán conducir el agua hacia el Río Santiago. Actualmente, se trabaja la línea que conecta con el Río Santiago y en el interior del fraccionamiento.

De igual forma, el colector en Privadas de la Hacienda ya alcanza un avance del 50 por ciento, y se proyecta su entrega en un lapso aproximado de tres meses; el Presidente Municipal, Navarro Muñiz explicó que pronto se trabajará en la avenida principal de esta colonia, donde vecinos esperaban el inicio de los trabajos, lo que garantizará una infraestructura duradera con tecnología hidráulica de última generación y un diseño de grandes dimensiones para captar y canalizar de manera eficiente las aguas pluviales y residuales que beneficie a la población. “Estamos avanzando de buena manera y la gente verá pronto los resultados”, aseguró.

Próximamente, el Ayuntamiento iniciará la construcción de los colectores en la colonia Las Flores, en la Cabecera Municipal y en el fraccionamiento Villas de San Lorenzo, donde las familias sufren graves encharcamientos en cada temporada de lluvias. “Antes solo se mandaban pipas y motobombas como respuesta inmediata, pero hoy damos una solución de fondo con colectores pluviales que cambian la realidad de nuestra gente”, subrayó el Alcalde, refrendando el compromiso de su gobierno con obras que atienden necesidades reales y fortalecen el bienestar de las y los soledenses.