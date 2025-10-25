AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD IMPULSA EL ATLETISMO DE ALTO NIVEL AL SUMARSE A LA “CARRERA MARATÓN TV 2025”

– El Gobierno Municipal colabora con el Estado, para llevar a cabo esta competencia que contempla la participación de deportistas nacionales.

Reafirmando su compromiso con el impulso al deporte infantil y juvenil, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Deportes, impulsa la realización de la 6ª edición de la Carrera Atlética Marathon TV 2025, considerada uno de los eventos atléticos más destacados de México y América Latina, por su amplia participación de deportistas nacionales y locales.

Además de promover la activación física y el espíritu deportivo, el Gobierno Municipal liderado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, en conjunto con la Asociación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, reafirma políticas para ofrecer espacios y oportunidades a todas las familias para la recreación y la sana convivencia, haciendo de Soledad y del Estado dos sedes de gran vocación a la actividad deportiva, afirmó Hugo Esquivel Montora, subdirector de Deportes en Soledad.

Dicha justa deportiva se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en el Parque Tangamanga II, con la participación de atletas elite de alto rendimiento de México, Latinoamérica y África, quienes competirán en pruebas de 5 kilómetros en categorías juveniles; una milla de élite, 10 kilómetros popular y 10 kilómetros élite, en rutas certificadas que garantizan un alto nivel competitivo y en las ramas varonil y femenil.

Se invita a la población interesada a ingresar al sitio web: https://tutiempoatiempo.net/event/17710// donde podrán inscribirse y conocer mayores detalles de esta competencia de alto nivel.

De esta manera, el Ayuntamiento de Soledad reconoce la importancia de respaldar e impulsar iniciativas que fortalecen el desarrollo deportivo de la niñez y juventud, además de contribuir en proyectos que son semilleros de talento y campeones.