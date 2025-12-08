AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD IMPULSA AL CAMPO CON NUEVAS ENTREGAS DE SEMILLAS

– Con nuevas entregas en los Ejidos Soledad y Palma de la Cruz, el Gobierno Municipal reafirma su cercanía con el campo y brinda apoyo a productores de todas las comunidades rurales.

Para fortalecer la actividad agrícola que sostiene a numerosas familias, y asegurar que los ciclos de siembra avancen en tiempo y forma, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa reforzando la productividad del campo con la distribución progresiva de alrededor de semilla de avena, atendiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un respaldo directo y cercano con las familias productoras de todas las comunidades rurales del municipio.

Este fin de semana, integrantes de la Sociedad Agrícola “La Jaloma”, del ejido Soledad, recibieron 70 bultos de esta semilla, mientras que en el salón ejidal de Palma de la Cruz se entregaron otros 50, como parte del avance de esta distribución municipal, que contempla la entrega de más de 700 bultos en todo el municipio; el director de Fomento Agropecuario, Octaviano Velázquez Castro, destacó que la encomienda del Alcalde es clara: entregar la semilla en el momento justo para que las y los productores aprovechen la ventana ideal de siembra, y subrayó que las entregas continuarán en más comunidades del municipio.

El funcionario detalló que el Gobierno Municipal ya analiza nuevas gestiones para complementar estos apoyos con implementos agrícolas y más insumos, reafirmando un modelo de gobierno que escucha, atiende y se mantiene cercano a las necesidades del campo soledense.

Productores beneficiados reconocieron el impacto de estas entregas, que permiten iniciar la temporada con mayor certeza y mejorar sus rendimientos, con estas acciones, el Ayuntamiento consolida su compromiso de acompañar de manera permanente a quienes trabajan la tierra y contribuyen al desarrollo de toda la región.