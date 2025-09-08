16.6 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD HABILITA HORARIO VESPERTINO EN ESCUELA DE MÚSICA PARA IMPULSAR TALENTO INFANTIL

By Redacción
123
spot_img
martes, septiembre 9, 2025

– La Escuela Municipal de Música ajusta su horario de 3 de la tarde a 8 de la noche, para facilitar la asistencia de los pequeños talentos del municipio.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez anunció el nuevo horario vespertino en la Escuela Municipal de Música, ofreciendo clases de 15:00 a 20:00 horas, distribuidas por grupos durante toda la semana, a fin de garantizar que más niños y niñas del municipio tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades musicales en un espacio cercano y formativo sin descuidar sus actividades escolares, con lo que el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, reafirma su compromiso de garantizar oportunidades culturales a la población infantil.

Sergio Tenorio Castillo, director de la Escuela Municipal de Música, destacó que el único requisito para ingresar es residir en Soledad. “Nuestra escuela es totalmente gratuita, los instrumentos están al servicio de los niños y niñas que quieren aprender música; actualmente atendemos entre 35 y 40 estudiantes en todos los talleres y durante el período vacacional muchos nuevos alumnos talentosos se integraron a los grupos”, explicó.

La escuela ofrece talleres de alientos, que incluyen trompeta, saxofón y trombón; asi como clases de piano, guitarra y percusión, que abarca batería y percusión latina mayor y menor; las y los estudiantes son formados en niveles de principiantes, medios y avanzados, asegurando un proceso de aprendizaje sólido y progresivo.

Ubicada en el Teatro y Centro Cultural de Soledad en la colonia Rancho Blanco, la Escuela Municipal de Música busca desarrollar el talento infantil y consolidar una orquesta municipal infantil que lleve con orgullo el nombre de Soledad de Graciano Sánchez, garantizando así que la cultura y la música estén al alcance de todos.

Artículo anterior
CON DISPOSITIVO COORDINADO, GOBIERNO MUNICIPAL GARANTIZA FESTEJOS PATRIOS SEGUROS Y ORGANIZADOS PARA TODAS LAS FAMILIAS
Artículo siguiente
Gobierno Municipal y ciudadanos, aliados por un mejor San Luis
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.