AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD HABILITA HORARIO VESPERTINO EN ESCUELA DE MÚSICA PARA IMPULSAR TALENTO INFANTIL

– La Escuela Municipal de Música ajusta su horario de 3 de la tarde a 8 de la noche, para facilitar la asistencia de los pequeños talentos del municipio.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez anunció el nuevo horario vespertino en la Escuela Municipal de Música, ofreciendo clases de 15:00 a 20:00 horas, distribuidas por grupos durante toda la semana, a fin de garantizar que más niños y niñas del municipio tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades musicales en un espacio cercano y formativo sin descuidar sus actividades escolares, con lo que el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, reafirma su compromiso de garantizar oportunidades culturales a la población infantil.

Sergio Tenorio Castillo, director de la Escuela Municipal de Música, destacó que el único requisito para ingresar es residir en Soledad. “Nuestra escuela es totalmente gratuita, los instrumentos están al servicio de los niños y niñas que quieren aprender música; actualmente atendemos entre 35 y 40 estudiantes en todos los talleres y durante el período vacacional muchos nuevos alumnos talentosos se integraron a los grupos”, explicó.

La escuela ofrece talleres de alientos, que incluyen trompeta, saxofón y trombón; asi como clases de piano, guitarra y percusión, que abarca batería y percusión latina mayor y menor; las y los estudiantes son formados en niveles de principiantes, medios y avanzados, asegurando un proceso de aprendizaje sólido y progresivo.

Ubicada en el Teatro y Centro Cultural de Soledad en la colonia Rancho Blanco, la Escuela Municipal de Música busca desarrollar el talento infantil y consolidar una orquesta municipal infantil que lleve con orgullo el nombre de Soledad de Graciano Sánchez, garantizando así que la cultura y la música estén al alcance de todos.