AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD HABILITA CENTRO DE ACOPIO DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS NATURALES

– A través de la Dirección de Ecología, el Gobierno Municipal impulsa un programa que permitirá convertir los árboles naturales en composta para parques y áreas recreativas.

Para reducir residuos, promover el reciclaje orgánico y fortalecer la cultura ecológica entre las familias soledenses, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez puso en marcha un programa de recolección de árboles naturales utilizados durante la temporada navideña, una acción ambiental que mantiene una política cercana a la población y atenta al cuidado del entorno, siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Esta estrategia es coordinada por la Dirección de Ecología Municipal y permite que la ciudadanía lleve sus árboles naturales a la Unidad Administrativa Municipal, ubicada en Mariano Matamoros, donde recibirán un tratamiento especializado para su aprovechamiento ambiental, consolidando un gobierno que atiende y genera soluciones responsables para las y los habitantes del municipio.

La directora de Ecología, Yazmin Luna Barrios, explicó que este programa representa un paso importante en la conciencia ambiental del municipio: “Este 2026 trae buenas expectativas para seguir haciendo conciencia con los ciudadanos en el entorno ecológico; estamos recolectando los árboles naturales que la gente utilizó en Navidad, los trituraremos y les daremos un manejo especial para convertirlos en composta junto con desechos orgánicos”.

Detalló que, al ser el primer año de esta acción, se evaluará la respuesta ciudadana, y en caso de obtener una cantidad significativa de composta, esta podrá destinarse a áreas recreativas, parques y espacios públicos, e incluso compartirse gratuitamente con la población, reforzando la cercanía del Gobierno Municipal con las familias, jóvenes y sectores vulnerables, mediante políticas ambientales responsables y con beneficio colectivo.