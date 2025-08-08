AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD GARANTIZA SALUD GRATUITA CON SIETE CONSULTORIOS MÉDICOS

– Estos centros brindan atención básica sin costo con especialistas, de lunes a viernes, otorgando medicamentos necesarios en cada consulta.

Para que niñas, niños, personas adultas mayores y sectores vulnerables accedan a servicios de salud dignos sin costo alguno, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha fortalecido significativamente el servicio médico municipal consolidando una red de siete consultorios gratuitos que garantizan atención primaria y medicamentos para las familias soledenses, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz; actualmente, cinco de estos espacios ya ofrecen consulta diaria de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, con personal médico calificado y en servicio de tiempo completo.

Los consultorios activos se encuentran ubicados en puntos estratégicos para acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan, como la Cabecera Municipal, colonias La Virgen, San Felipe, UPA y la comunidad Enrique Estrada, donde la población recibe atención integral que incluye consulta médica gratuita y entrega de medicamentos de patente, adquiridos directamente por el Gobierno Municipal, lo que garantiza abasto suficiente y atención digna.

Gracias al impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el sistema de salud municipal ya no depende de donaciones, sino de una inversión directa para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas en situación vulnerable, lo que refuerza el compromiso de la administración con la prevención y el cuidado de la salud como primer paso hacia el bienestar comunitario.

Los consultorios de las colonias San Antonio y Cactus, que ya cuentan con medicamento disponible, se encuentran en fase de incorporación de personal médico y en un plazo estimado de dos semanas estarán en operación total; con esta expansión, el Ayuntamiento reitera su cercanía con la población, escuchando y atendiendo de manera puntual sus necesidades más esenciales.