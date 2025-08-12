AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD FORTALECE TRATO DIGNO Y CERCANO A LA CIUDADANÍA CON CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

– La administración municipal impulsa el respeto, la legalidad y la cercanía con las familias soledenses, a través de la profesionalización de sus servidores públicos.

En cumplimiento a las políticas de atención ciudadana impulsadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Ecología Municipal, reforzó el compromiso de brindar un servicio de calidad con una capacitación especializada en Derechos Humanos, impartida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Se informó que todo el personal del área participa en este curso, cuyo objetivo es garantizar que cada interacción con las y los soledenses se realice con pleno respeto, legalidad y garantías para la población. “Como funcionarios públicos, debemos dar siempre un buen ejemplo y atender con trato digno, cordial y profesional”, puntualizó Luis Gerardo Ruiz Ibarra, Oficial Mayor del Ayuntamiento.

Indicó que este Gobierno municipal atiende la importancia de sensibilizar a las y los funcionarios públicos de todas las áreas municipales, especialmente, a aquellas que atienden a la población de manera directa. Manifestó que esta acción refrenda la voluntad del Gobierno Municipal de escuchar y atender a la ciudadanía, priorizando la cercanía y el respeto en cada servicio que se brinda.

Con esta capacitación, el Ayuntamiento reafirma que la función pública implica cumplir con responsabilidades administrativas, y nutrirse continuamente de conocimientos y valores que fortalezcan la confianza de las familias soledenses.