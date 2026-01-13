AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD FACILITA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CON UNIDADES MÓVILES

– Del 12 al 16 de enero, las y los contribuyentes pueden acudir al Parque Lineal, para aprovechar hasta 15 por ciento de descuento en el impuesto predial.

Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las contribuciones municipales y acercar los servicios a las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez informó que el módulo de Catastro Móvil ya se encuentra instalado en el parque lineal “Providencia”, en la colonia Hogares Populares Pavón, a la altura de la calle Carlos Quinto, donde desde este lunes brinda atención directa a la ciudadanía.

Este punto de cobro permanecerá en funcionamiento hasta el próximo viernes 16 de enero, en un horario de 7:00 a 16:00 horas, permitiendo a las y los contribuyentes aprovechar los descuentos vigentes que impulsa la Dirección de Catastro Municipal: 15 por ciento durante el mes de enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo.

La Administración Municipal destacó que esta acción responde a la instrucción de mantener un gobierno cercano, que escucha y atiende, al llevar los servicios directamente a las colonias y evitar que la población tenga que realizar traslados largos a otros puntos de pago, lo que beneficia especialmente a familias, personas adultas mayores y sectores vulnerables.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir acercando los servicios a la ciudadanía, fortaleciendo una atención accesible y eficiente que permita a las y los soledenses cumplir con sus contribuciones y aprovechar los apoyos que se ofrecen en favor de la economía familiar.