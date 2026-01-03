AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD EXTIENDE VENTA NAVIDEÑA HASTA EL 6 DE ENERO

– Comerciantes continúan ofreciendo productos accesibles en la Plaza principal, fortaleciendo la economía local y el consumo familiar.

La venta navideña instalada en la Plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez se extenderá hasta el próximo 6 de enero, derivado de los resultados positivos y la alta participación comercial registrada desde su arranque; esta decisión permite que más familias aprovechen opciones accesibles y de calidad durante las celebraciones de Día de Reyes, atendiendo las instrucciones y la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de ser un gobierno que se mantiene cercano y atento a las necesidades de la población.

La Dirección de Comercio Municipal informó que los comerciantes participan de manera formal en este espacio, además de oferentes aledaños que se han sumado al flujo comercial, generando un ambiente ordenado, de confianza y con buena respuesta en ventas; la exhibición se ha consolidado como un impulso directo a la economía local y una alternativa para fortalecer el ingreso de los pequeños y medianos comerciantes del municipio.

La directora de Comercio Municipal, Patricia Cuevas Ovalle, destacó que el sentir de las y los comerciantes ha sido favorable, desde el 12 de diciembre, reflejo de la afluencia constante de familias que acuden a realizar sus compras, lo que confirma la importancia de mantener este tipo de espacios que fomentan la convivencia, el consumo local y el apoyo directo a los sectores productivos.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de escuchar y atender a comerciantes y familias, impulsando acciones que acerquen el gobierno a la gente y fortalezcan el bienestar social, especialmente de quienes encuentran en estas actividades una oportunidad de crecimiento económico y estabilidad para sus hogares.