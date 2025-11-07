AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD EXHORTA AL CUIDADO DE ESTUDIANTES POR TEMPORADA INVERNAL

– En atención a las disposiciones de la Secretaría Estatal de Educación, la Dirección de Educación promueve el cumplimiento del horario invernal y la tolerancia de entrada, así como las medidas preventivas y cuidados, garantizando la seguridad y la salud de la niñez soledense.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, informó que mantiene coordinación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), para garantizar que las medidas del horario invernal en planteles de educación básica se apliquen con orden y responsabilidad; siguiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la dependencia municipal refuerza la comunicación con directivos, madres y padres de familia para asegurar el bienestar de las y los estudiantes soledenses.

La directora de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, detalló que, conforme al oficio girado por la SEGE, desde el pasado lunes se implementó la tolerancia de media hora en la entrada para el turno matutino —de 8:00 a 8:30 horas— y la salida anticipada para el turno vespertino, mientras que el personal docente mantiene sus horarios habituales; recalcó que la Dirección Municipal colabora en la difusión de estas medidas y en el acompañamiento a las comunidades escolares, en cumplimiento al compromiso del Alcalde por fortalecer entornos educativos saludables y seguros.

La funcionaria municipal subrayó que se recomienda a las y los padres de familia permitir que sus hijas e hijos porten prendas abrigadoras sobre el uniforme, como suéteres, chamarras o bufandas, ante las bajas temperaturas. “Nuestra labor es reforzar la conciencia preventiva; el frío se intensifica por las tardes, y pedimos a las familias cuidar la salud de las y los estudiantes para evitar enfermedades respiratorias”, expresó.

Asimismo, la Dirección de Educación y Acción Cívica invitó a la comunidad escolar a fortalecer los filtros sanitarios desde casa, evitando enviar a niñas y niños con síntomas de enfermedad viral, y reiteró que en los planteles se priorizará el uso de cubrebocas y la atención oportuna ante cualquier caso; con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su cercanía con las familias y su compromiso por atender, escuchar y respaldar la educación básica en el municipio.