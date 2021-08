Ayuntamiento de Soledad exhorta a propietarios de comercios a regularizarse

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, informa que continuarán los operativos para detectar irregularidades y negocios que operen en la ilegalidad, lo anterior luego de ubicar con ayuda de la ciudadanía un rastro que operaba en la clandestinidad.

Los operativos conjuntos seguirán a través de la coordinación entre Protección Civil Municipal, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Ecología y la Dirección de Comercio, además de estar en constante comunicación con autoridades estatales.

El titular de la dirección de Comercio, Javier Rodríguez Contreras, señaló que el rastro clandestino clausurado en días pasados, se debió a reportes de los vecinos y de la COEPRIS, que efectuó la inspección debido a las constantes quejas.

Pidió a los propietarios y encargados de negocios que acudan a la dirección de Comercio para regularizarse y obtener información acerca de los dictámenes de seguridad, además de obtener una licencia de funcionamiento y paguen adeudos e infracciones.

“Sabemos que la situación económica actual en el mundo no es la óptima, pero no podemos vivir y operar en un estado de ilegalidad donde los principales afectados podemos ser todos, son cuestiones de sentido común, salubridad e higiene, la emergencia sanitaria actual fue provocada por situaciones irregulares en un lugar de consumo poblacional de productos alimenticios, no hay que perder de vista eso”, agregó Rodríguez Contreras.

Finalmente, destacó que la ayuda de la población es vital, por lo que señaló que en caso de detectar algún comercio que opere en la ilegalidad, debe de darse aviso a las autoridades competentes y agregó que el Ayuntamiento de Soledad, continuará con los operativos conjuntos para detectar este tipo de establecimientos y otras irregularidades.

