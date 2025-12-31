AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD EXHORTA A ESTABLECIMIENTOS RESPETO A HORARIOS Y GIROS COMERCIALES

– Comercio Municipal clausuró tres establecimientos por eventos y venta de alcohol sin autorización, reiterando el llamado a respetar reglamentos para una convivencia ordenada.

– Los operativos continuarán en atención a la ciudadanía, manteniendo una vigilancia cercana para salvaguardar la paz social y el cumplimiento de la normativa.

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, realizó clausuras a diversos establecimientos por incumplir el horario permitido y operar fuera de su giro comercial autorizado, tras atender quejas ciudadanas y detectar promoción de eventos sin permiso en redes sociales. Las acciones se llevaron a cabo como parte de la política municipal de orden, legalidad y cercanía con las familias, priorizando la tranquilidad de entornos y el respeto a los reglamentos vigentes.

Estas labores se desarrollan por encomienda y siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha reiterado que el Gobierno Municipal escucha y atiende a la población, actuando de manera oportuna ante reportes ciudadanos para proteger a las y los soledenses, especialmente en zonas habitacionales donde se busca preservar la convivencia y la seguridad.

La directora de Comercio, Patricia Cuevas Ovalle explicó que una de las intervenciones ocurrió en la colonia Rivas Guillén, donde se detectó un baile clandestino sin autorización. “Acudimos por quejas ciudadanas y por flyers difundidos en redes sociales; al llegar, los inspectores constataron que no contaban con licencia ni permiso, por lo que se procedió a la clausura conforme a la normativa, aun cuando hubo actitudes agresivas; el personal no confronta, solo cumple con su deber”, señaló.

Añadió que, en la Cabecera Municipal, sobre la calle Corregidora, se clausuró un establecimiento sin licencia y con venta de bebidas alcohólicas, así como otro establecimiento que expendía bebidas de alta graduación sin autorización. Todo, se llevó a cabo con base a reglamento vigente y con el objetivo de hacer valer la legalidad y el orden social.

Cuevas Ovalle informó que los operativos continuarán durante el fin de año, con especial vigilancia en horarios y cumplimiento de permisos; subrayó que quienes incumplen son acreedores a multas que van de 10 hasta más de 100 UMAs, según la infracción, e hizo un llamado a las y los comerciantes a respetar la normativa, refrendando que el Gobierno Municipal mantiene una presencia cercana, firme y responsable con la ciudadanía.