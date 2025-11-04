AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ENTREGA NUEVA PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA SAN FELIPE

– Colonos y autoridades municipales celebraron la inauguración de la calle Santa Catarina, con pavimento de concreto hidráulico, servicios sanitarios y de agua potable, con una inversión de más de 3 millones de pesos.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez avanza en su transformación urbana, con el compromiso firme del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de generar mejores condiciones de vida para todas las familias; al ser inaugurada la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Catarina en la colonia San Felipe, este martes, se reafirma el Plan de Urbanización que el Ayuntamiento ha emprendido en cada rincón del municipio, para brindar vialidades dignas, mayor movilidad, mejor seguridad pública y el incremento de la plusvalía en las viviendas.

Con una inversión de tres millones 937 mil 513 pesos, dicha obra comprendió la pavimentación con concreto hidráulico de más de dos mil metros cuadrados de camino del tramo de avenida Soledad a calle San Luis, con la sustitución del pavimento, banquetas, guarniciones, la línea de agua potable y drenaje sanitario, iluminación led, además de tomas de agua y descargas domiciliarias, trabajos de terracería, reposición del pavimento con concreto hidráulico, pintura y señalética vertical para el correcto funcionamiento de esta vialidad.

Rodeado de colonos agradecidos, Benjamín Pérez Álvarez, Secretario General del Ayuntamiento, en representación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, destacó que estas obras se suman al compromiso que impulsa la administración actual de cambiar la vida de las personas, fortalecer al municipio y dignificar el día a día de la gente; resaltó que se continuará trabajando por la mejora de toda la colonia San Felipe, considerada una las más antiguas del municipio.

El funcionario precisó que el objetivo es transformar el entorno de las familias soledenses, con acciones que resuelvan problemáticas históricas de movilidad y dignificación de espacios. Trabajo que también es resultado de la sinergia que existe con el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, quien ha impulsado el desarrollo en el municipio.

En representación de las y los beneficiarios, Laura Esquivel, agradeció la respuesta del Ayuntamiento al atender una demanda tan sentida: “Quiero agradecerles. Me siento orgullosa que nuestras autoridades nos hayan tomado en cuenta. No es la primera calle que nos van a pavimentar, son varias calles de la colonia San Felipe, hay más proyectos y si quisiera decirle a mis vecinos que nos unamos para que nuestro municipio crezca. Haciendo equipo, San Felipe y todo Soledad va crecer muy grande”.

Con acciones como ésta, el Ayuntamiento de Soledad reafirma su cercanía con la gente y el trabajo constante para generar cambios reales, resolviendo problemas que parecían imposibles, pero que con una administración presente y comprometida con el sentir de la ciudadanía, el desarrollo del municipio avanza con resultados.