AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ENCENDERÁ LA MAGIA NAVIDEÑA ESTE 2 DE DICIEMBRE

* El Gobierno Municipal invita a las familias a disfrutar del Árbol Navideño monumental, Pista de hielo y una Villa llena de luces y diversión para el disfrute de grandes y chicos.

La Plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez ya muestra su espíritu navideño con los avances en la instalación del Árbol monumental, la Pista de hielo y la decoración especial que transformará la zona en una villa de personajes de la temporada; series de luces colocadas en la parte superior de la Plaza iluminarán el recorrido con un efecto visual envolvente que llenará de encanto a las familias que asistan al gran encendido este próximo 2 de diciembre, en punto de las 7 de la noche.

Cada elemento instalado responde a la visión de un Gobierno cercano a su gente, con el propósito de ofrecer un espacio digno y seguro para el disfrute de las y los soledenses durante este periodo de unión y cohesión social. El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz subrayó que la Pista de hielo, el Árbol monumental y la decoración de la fachada de la Presidencia Municipal forman parte de un esfuerzo coordinado para fomentar la convivencia y fortalecer los vínculos comunitarios.

El monumental Árbol Navideño ya se encuentra en proceso de ensamblaje, con estructuras reforzadas y tecnología de iluminación que permitirá un espectáculo lleno de color; a su alrededor se habilita un corredor temático que será punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y familias que podrán vivir momentos especiales y aprovechar las locaciones para sus fotografías navideñas.

La Presidencia Municipal también comienza a vestir su fachada con figuras luminosas y adornos brillantes que consolidarán una estampa navideña única en la zona metropolitana; el Ayuntamiento invita a todas las familias a ser parte del encendido oficial, donde iniciará formalmente la magia navideña que llenará de vida y alegría el corazón de Soledad.