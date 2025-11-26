18.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ENCENDERÁ LA MAGIA NAVIDEÑA ESTE 2 DE DICIEMBRE

By Redacción
74
spot_img
miércoles, noviembre 26, 2025

* El Gobierno Municipal invita a las familias a disfrutar del Árbol Navideño monumental, Pista de hielo y una Villa llena de luces y diversión para el disfrute de grandes y chicos.

La Plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez ya muestra su espíritu navideño con los avances en la instalación del Árbol monumental, la Pista de hielo y la decoración especial que transformará la zona en una villa de personajes de la temporada; series de luces colocadas en la parte superior de la Plaza iluminarán el recorrido con un efecto visual envolvente que llenará de encanto a las familias que asistan al gran encendido este próximo 2 de diciembre, en punto de las 7 de la noche.

Cada elemento instalado responde a la visión de un Gobierno cercano a su gente, con el propósito de ofrecer un espacio digno y seguro para el disfrute de las y los soledenses durante este periodo de unión y cohesión social. El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz subrayó que la Pista de hielo, el Árbol monumental y la decoración de la fachada de la Presidencia Municipal forman parte de un esfuerzo coordinado para fomentar la convivencia y fortalecer los vínculos comunitarios.

El monumental Árbol Navideño ya se encuentra en proceso de ensamblaje, con estructuras reforzadas y tecnología de iluminación que permitirá un espectáculo lleno de color; a su alrededor se habilita un corredor temático que será punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y familias que podrán vivir momentos especiales y aprovechar las locaciones para sus fotografías navideñas.

La Presidencia Municipal también comienza a vestir su fachada con figuras luminosas y adornos brillantes que consolidarán una estampa navideña única en la zona metropolitana; el Ayuntamiento invita a todas las familias a ser parte del encendido oficial, donde iniciará formalmente la magia navideña que llenará de vida y alegría el corazón de Soledad.

Artículo anterior
ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO FIRMA CONVENIO CON IEEA PARA ERRADICAR EL REZAGO EDUCATIVO
Artículo siguiente
Entrega el Gobierno de la Capital el Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.