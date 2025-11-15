AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD EMPRENDE MÁS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO

– Con acciones propias, inmediatas y focalizadas, el Ayuntamiento sustituye tramos críticos de drenaje dañado en diversas colonias, atendiendo solicitudes urgentes de la población.

Ante la emergencia sanitaria que viven familias de diversas colonias del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el Ayuntamiento ha emprendido diversos planes de trabajo para sustituir redes de drenaje dañadas por la falta de mantenimiento por parte del organismo INTERAPAS, garantizando que las y los habitantes se desarrollen en entornos saludables, dignos y seguros, en donde los servicios básicos estén solventados por el Gobierno municipal.

A través de la Dirección de Infraestructura municipal, a cargo de Jorge Grimaldo Limón, se sumaron otros trabajos de éstos en las colonias San Antonio, San Felipe y Los Fresnos, aunado a los que ya se realizan en las colonias Villas de Foresta, Villas del Potosí y San Francisco.

“Estamos respondiendo a lo que la gente nos pidió en territorio; las líneas de drenaje estaban dañadas y era urgente sustituirlas para evitar afectaciones mayores, por eso estamos entrando de lleno en estos puntos con tramos de 60, 80 y hasta 90 metros lineales, con tubería de significativo grosor para mejorar el servicio de drenaje donde ya era indispensable intervenir”, afirmó.

Los trabajos avanzan con equipos operativos desplegados en zonas donde la población había solicitado atención directa por afectaciones recurrentes; en la colonia San Felipe se realiza el reemplazo de 80 metros lineales de drenaje sobre la calle San Vicente, mientras que en la calle Guadalcázar se intervienen 30 metros de la línea principal. Estas acciones responden al compromiso institucional de escuchar las necesidades de las y los habitantes y solucionar de raíz los problemas que afectan su día a día.

En la colonia San Antonio también se llevan a cabo obras prioritarias en distintos frentes: en la calle Plutarco Elías Calles se sustituyen 60 metros de tubería y en la calle Álvaro Obregón se cambiaron 80 metros adicionales, a esto se suma la intervención en la calle Carranza, donde se reemplazan 90 metros de drenaje que ya presentaban daño estructural, todos estos tramos son fundamentales para evitar colapsos y mejorar las condiciones de las familias que viven en estas zonas, reafirmando la visión de un gobierno que escucha, atiende y permanece cercano a cada colonia.