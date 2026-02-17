AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CONTINÚA ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA GUSANO BARRENADOR CON PRODUCTORES

– Con pláticas directas en comunidades rurales, el Gobierno Municipal acerca información importante para la identificación y prevención del gusano barrenador, a fin de reforzar la cultura de sanidad animal y la atención oportuna al sector ganadero.

Con reuniones informativas en todos los ejidos y comunidades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, continúa llevando información directa a las y los productores para prevenir la presencia del gusano barrenador del ganado, a fin de reforzar la cultura de sanidad animal y actuación oportuna; luego de una reunión general a principios de año, las pláticas se han extendido a más comunidades para fortalecer el conocimiento del sector, siguiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, con el objetivo de mantener a Soledad libre de esta plaga.

El director del área, Octaviano Velázquez Castro informó que, aunque el gusano barrenador ya se ha detectado en municipios de la zona Huasteca como Ébano, Tamuín, Valles y Río Verde, en Soledad no se tiene registro alguno. “Hemos estado acudiendo a todos los ejidos, entre éstos Purísima, La Tinaja y Estación Techa, para informarles qué es el gusano barrenador cómo se desarrolla y qué hacer en caso de sospecha, aquí no tenemos casos, pero es fundamental que las y los productores sepan identificarlo y actuar con protocolos de sanidad”, puntualizó.

Durante las reuniones se explicó que el gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas del ganado; al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, entre las principales recomendaciones compartidas destacan revisar constantemente a los animales, mantener higiene en corrales, desinfectar y tratar de inmediato cualquier lesión, y reportar signos como inflamación, mal olor o comportamiento inusual. Se reiteró que sin heridas no hay desarrollo del parásito, por lo que la prevención es la herramienta más eficaz.

Durante estas reuniones informativas también se hizo mención del tema de la fiebre carbonosa, del cual se han tenido reportes aislados en algunas comunidades, mismos que han sido atendidos de manera oportuna por las autoridades correspondientes; precisó que los estudios veterinarios descartaron cualquier otro padecimiento y confirmaron que existe vacuna para su control, por lo que se mantiene coordinación con instancias federales para reforzar las acciones preventivas.

El Gobierno Municipal refrenda su cercanía con las familias productoras, escucha y atiende sus inquietudes, actuando de manera responsable para salvaguardar el patrimonio ganadero y el bienestar de la población.