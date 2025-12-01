AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CONSOLIDA PROCESOS MODERNOS EN PROTECCIÓN DE DATOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

– Personal del Archivo Municipal recibió tres capacitaciones que fortalecen la transparencia y el manejo adecuado de documentos, garantizando mejoras en protección de datos, gestión documental y preservación del acervo histórico del municipio.

El Archivo Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reforzó, en las últimas semanas, un proceso de profesionalización que garantiza a la población un manejo responsable, transparente y actualizado de su memoria documental, mediante capacitaciones que fortalecen la atención a las y los ciudadanos, y aseguran que cada solicitud de información sea tratada con métodos modernos y con plena protección de datos.

El encargado del Archivo Municipal, Pedro Luis García Parra destacó que recientemente todo el personal participó en tres capacitaciones impartidas por Comisión Estatal de Garantía al Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y por el Archivo del Estado, enfocadas en protección de datos personales, gestión documental y procesos de baja de archivos que ya cumplieron su periodo administrativo. “Estamos alineando cada procedimiento a los parámetros legales vigentes; es un compromiso con la transparencia y con el acceso a la información que la ciudadanía merece”, expresó.

García Parra explicó que actualmente se analiza una colección aproximada de mil cajas con más de 20 años de antigüedad que podrían darse de baja, siempre bajo dictámenes formales y el respaldo del Comité de Transparencia, sin embargo, también se conservan documentos históricos de gran valor para las y los soledenses, como actas de Cabildo desde el año 1938, registros fiscales y legales, y piezas únicas como placas de bicicletas de los años 60 y 70, que ofrecen una visión profunda de cómo evolucionó la vida social y económica del municipio.

La Administración Municipal recuerda que cualquier persona puede consultar los archivos históricos mediante una solicitud dirigida a la Secretaría General, reforzando así la política de puertas abiertas que distingue al Ayuntamiento. Con estas acciones, Soledad de Graciano Sánchez fortalece su identidad y garantiza que su memoria esté al alcance de estudiantes, investigadores y de toda la comunidad interesada en conocer el pasado que da sustento al pre