Ayuntamiento de Soledad conmemoró el 142 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata

-Se realiza acto cívico frente al monumento en su honor

-“Los mexicanos honramos el nacimiento y el legado de Emiliano Zapata Salazar: un auténtico defensor de los derechos humanos”, Zapata Rosales

Con la presencia de autoridades estatales, educativas, civiles y militares, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, conmemoró el 142 Aniversario del natalicio de Emiliano Zapata Salazar, frente al monumento del llamado “Caudillo del Sur”.

Tras rendir honores a la bandera y entonarse el glorioso Himno Nacional Mexicano al mando de la banda de guerra y escolta del 40 Batallón de Infantería, se procedió a montar una guardia de honor encabezada por el Alcalde Gerardo Zapata Rosales en compañía del titular de la SEGE Joel Ramírez Díaz, la Secretaria General Xoloxóchitl Díaz López, Presidentes de los Comisariados Ejidales y representantes de Asociaciones Agrícolas, así como funcionarios que conforman la administración municipal.

“En el inconsciente colectivo de las y los mexicanos, Emiliano Zapata es visto como un revolucionario, un caudillo o un líder militar que luchó desde antes de que se gestara la Revolución Mexicana por la restitución de las tierras al campesinado, sin embargo, el paso de los años nos orilla a una mayor reflexión sobre su vida y su momento histórico y, antes que todas estas apreciaciones culturales que tenemos de él, deberíamos considerarlo como un defensor de los derechos humanos de la misma importancia que han tenido otros semejantes a lo largo de la historia universal”, sostuvo el Alcalde Gerardo Zapata al hacer uso de su discurso oficial.

Añadió que con sus batallas en el sur del país, con la defensa del campesinado a quien fue restituyendo sus tierras aún con el riesgo que representaba estar sujeto a cacería por parte del mismo Ejército al que había servido, Emiliano Zapata se sumó a la lista de mujeres y hombres extraordinarios que dedicaron su vida a la reivindicación de los derechos elementales de las personas durante el siglo XX en el Mundo.

Emiliano no es el charro, no es el bandolero, no es el caudillo del sur ni el macho revolucionario que mataba a placer o por necesidad, el hombre que vemos aquí representado, montado en su brioso caballo acompañado por gente humilde, no fue más que un ser humano sensible al dolor ajeno, un hombre idealista que emprendió la misión de ayudar al prójimo y erradicar las injusticias del momento histórico que le tocó vivir.

“Hoy, 8 de agosto de 2021, el pueblo de Soledad de Graciano Sánchez, las y los campesinos que hoy sienten en su corazón un orgullo incontenible por su legado, hombres y mujeres que entregan su vida para defender los derechos humanos y autoridades municipales, estatales y federales que hoy nos acompañan, te honramos General Emiliano Zapata”.

¡Que viva Emiliano Zapata! finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...