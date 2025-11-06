AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CON FINANZAS SÓLIDAS PARA CIERRE DE AÑO 2025: NAVARRO MUÑIZ

– El Alcalde resaltó que el manejo responsable del recurso público permitirá concluir el año con estabilidad económica y prestaciones garantizadas para las y los trabajadores municipales.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, confirmó que el Gobierno Municipal tiene garantizado el pago de todas las prestaciones decembrinas para la totalidad de la plantilla laboral, gracias que se cuenta con una administración financiera sólida y responsable, por lo que el cierre del ejercicio 2025 se realizará con estabilidad, sin recurrir a endeudamientos y con recursos asegurados para cumplir los compromisos de fin de año.

El Alcalde destacó que esta solidez económica es reflejo del buen manejo del recurso público y del respaldo del Gobierno del Estado, lo que ha permitido mantener un ritmo constante de obra pública y cumplir con las obligaciones financieras, pero también con los servicios públicos y el funcionamiento de cada área municipal. “Hemos administrado bien, tenemos cubierto el cierre de año y contempladas las prestaciones para cubrirlas en tiempo y forma; esto es resultado de una gestión responsable que da certeza a las familias de quienes trabajan por Soledad”, expresó Juan Manuel Navarro Muñiz.

De acuerdo con el área de Tesorería Municipal, el pago de prestaciones de fin de año asciende a aproximadamente 50 millones de pesos, de los cuales una parte se dispersará en el mes de diciembre y el resto en la primera quincena de enero; conforme al calendario laboral, esta previsión financiera se logró mediante una planeación oportuna y sin comprometer el presupuesto operativo del municipio.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, reafirma así su compromiso con la estabilidad laboral, el cumplimiento institucional y la cercanía con las y los trabajadores, al garantizar un cierre de año ordenado que refleja confianza, responsabilidad y resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía.