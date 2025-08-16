AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD APLICÓ LABOR INTENSIVA DE LIMPIEZA EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL

* La Dirección de Servicios Municipales realizó poda, deshierbe, barrido y retiro de basura en avenidas, camellones y glorietas, para beneficio de los habitantes de la colonia.

Con una recolección total de 6.2 toneladas de desechos sòlidos y basura en general, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez realizó labores intensivas de limpieza en el fraccionamiento Puerta Real, una acción enmarcada en el objetivo de generar espacios públicos limpios, agradables y reforzar la cercanía con las familias; estos trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Servicios Municipales, informó su titular, Antonio Zamarripa Quintero.

Derivado de este plan de limpieza, dijo que se ejecutó deshierbe arañado, barridos manual, poda y recolección de maleza en avenidas principales, laterales y glorietas, para mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de sus habitantes, atendiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, demostrando el compromiso del Gobierno Municipal de mantener espacios limpios y seguros, acercando los beneficios de un entorno cuidado a las familias del fraccionamiento.

Asimismo, la Dirección de Servicios Municipales, a través del Departamento de Alumbrado Público, atendió los reportes ciudadanos para la reparación de luminarias en Puerta Real, reforzando la seguridad y bienestar de las y los vecinos, agregó.

El funcionario reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para conservar la limpieza y orden en la colonia, invitando a la población a no dejar basura en las esquinas y a participar en el mantenimiento de un Soledad más limpio y cercano a sus habitantes.