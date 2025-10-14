AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ALISTA PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE DÍA DE MUERTOS

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz informó que en próximos días se dará a conocer la serie de eventos, que se realizarán del 20 al 31 de octubre.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que el Ayuntamiento ya tiene preparado un atractivo programa de actividades artísticas y culturales como parte de la celebración de Día de Muertos, una de las tradiciones más arraigadas en México y el municipio, que año con año une a las familias e incentiva la creatividad en todos los sectores de la población, a través de la espiritualidad y la conexión con quienes han partido del mundo terrenal.

Detalló que con la participación de diversas áreas municipales, como la Coordinación de Bibliotecas, Atención al Adulto Mayor, Cultura y Turismo, se ofrecerá una semana llena de eventos que fomentará la participación de la ciudadanía y enaltecerá el legado histórico y social del municipio, del 20 al 31 de octubre. El cúmulo de actividades se dará a conocer en próximos días, por lo que pidió a las y los soledenses estar atentos a las redes oficiales del Ayuntamiento.

El edil resaltó que un año más, Soledad será sede de la extensión de Xantolo 2025, una propuesta que impulsa el Gobierno del Estado, mediante una festividad milenaria, su magia y su tradición, para acercarla a todos los rincones de San Luis Potosí. Las familias soledenses disfrutarán de Xantolo durante tres días con la presentación de comparsas huastecas, rituales ancestrales y la representatividad del Día de Muertos en olores y colores.

Navarro Muñiz destacó que Soledad es un municipio que conserva y protege su riqueza histórica y tradiciones, y que la celebración de Día de Muertos es una de las mayores oportunidades para impulsar la memoria de nuestros seres queridos, recordar y rendir homenaje a su legado y reforzar la convivencia social.