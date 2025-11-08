AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ALISTA DESFILE CÍVICO-DEPORTIVO POR LA REVOLUCIÓN MEXICANA

– Para este evento se contempla la participación de 25 planteles educativos y se analiza agregar dos calles más al recorrido.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, que encabeza el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica, alista los preparativos del tradicional Desfile Cívico-Deportivo que conmemora la fecha del 20 de Noviembre: 125 Aniversario de la Revolución Mexicana.

La titular de la la Dirección de Educación, Velia Castro Granja informó que para este año se contempla la participación de 25 planteles educativos, que darán vida y color al recorrido con demostraciones deportivas y exhibiciones culturales que exaltan el legado que dejó la lucha revolucionaria.

La funcionaria agregó en relación al recorrido que, se mantendrá el mismo trayecto de años anteriores, iniciando en la calle Hidalgo y continuando por Juárez para concluir en Corregidora. No obstante, señaló que se evalúa agregar al circuito las calles 2 de Abril y 5 de Mayo, con el objetivo de dar mayor visibilidad al contingente de alumnos y alumnas, además de contingente de corporaciones de seguridad.

En cuanto al acto cívico y protocolario, se contará con la presencia del gabinete legal y el acompañamiento de la Banda de Guerra y Escolta del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, quienes encabezarán la ceremonia oficial previo al inicio del evento conmemorativo y desfile.

Por otro lado, para garantizar la seguridad, orden y el ambiente familiar, se contará con el apoyo de elementos de la Guardia Civil Municipal y Protección Civil, quienes se encargarán respectivamente, de coordinar el cierre temporal de calles, la redirección del tránsito vehicular y la atención a todos los asistentes y participantes.

La actividad se realizará el jueves 20 de noviembre, como un acción que acerca a las y los jóvenes al patriotismo, a la cultura y reúne a familias que promueven la sana convivencia.