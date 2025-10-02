AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ALINEA PROGRAMA DE DESCUENTOS EN MULTAS POR IMPUESTO PREDIAL

– La Dirección de Catastro presentará al Cabildo la propuesta de descuentos escalonados para la regularización de adeudos en este impuesto, que beneficiará a casas habitación y terrenos baldíos antes de que finalice el año.

Con el objetivo de brindar facilidades de pago a las familias soledenses y fomentar la regularización de predios, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Catastro Municipal, prepara un nuevo programa de descuentos en el impuesto predial, siguiendo la directriz del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, lo que permitirá que quienes tengan pendientes sus contribuciones puedan ponerse al corriente antes de que finalice el año.

Mayela Monserrat Martínez Martínez, directora de Catastro Municipal, dijo que “se manejarán descuentos escalonados en multas generadas para casas habitación de hasta el 100 por ciento en una primera etapa, y posteriormente del 60 y 40 por ciento, además, por primera vez se incluirán terrenos baldíos, con descuentos de 40, 20 y 10 por ciento, buscando que la mayor cantidad de predios se regularicen y las familias cumplan con sus obligaciones de manera accesible”.

Detalló que esta iniciativa se ha implementado en los últimos años, con el propósito de apoyar a las y los propietarios de predios que no pagaron al inicio del año en la primera campaña de descuentos, y que ahora, el descuento se aplicará a los recargos generados.

El programa contempla un periodo de atención del lunes 3 al martes 16 de noviembre, con unidades de Catastro Móvil ubicadas en Bodega Aurrera de Los Pinos y recorridos por colonias, así como puntos fijos en Negrete #106-A, Blas Escontria, Quintas de la Hacienda y colonia La Virgen; con estas acciones, el Gobierno municipal refuerza su cercanía con los vecinos y la atención directa a los sectores que más lo requieren.

Añadió que la Dirección de Catastro Municipal trabaja para garantizar que estas medidas sean claras, accesibles y beneficien de manera efectiva a la población, cumpliendo con la misión de un gobierno cercano que escucha y atiende a la ciudadanía.