San Luis Potosí
SOLEDAD

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ADVIERTE DE BAJAS TEMPERATURAS Y LLAMA A LA PROTECCIÓN

Redacción
viernes, noviembre 28, 2025

– Ante el avance del frente frío 16, el Gobierno Municipal llamó a extremar precauciones y anunció una campaña de vacunación invernal contra influenza y neumococo 13v.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez informó que durante este fin de semana se presentará un marcado descenso de temperaturas a causa del frente frío número 16 que avanza sobre el Altiplano; a través del Sistema Municipal de Protección Civil se mantiene vigilancia constante en colonias y comunidades, con especial atención a las familias y personas en situación vulnerable, como parte de la política municipal de cercanía y atención directa.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el paso del nuevo frente frío provocará temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados y, hacia mediados y finales de diciembre, se prevén valores bajo cero. Para fortalecer la atención en las colonias y comunidades donde se detectan personas expuestas a la intemperie, el Ayuntamiento reforzó el turno nocturno de Protección Civil con más elementos, hombres y mujeres, y realizará la entrega de cobijas a quienes enfrentan riesgo por las bajas temperaturas y optan por permanecer fuera de los refugios temporales.

A la par de estas acciones, el Servicio Médico Municipal invitó a la ciudadanía a participar en la nueva campaña de vacunación invernal contra influenza y neumococo 13v, que se llevará a cabo este lunes primero de diciembre en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, ubicada en Manuel Ávila Camacho, colonia San Antonio, en un horario de 10:00 a 13:30 horas; la medida busca proteger a las familias, especialmente a las y los adultos mayores, niñas, niños y personas con comorbilidades.

El Ayuntamiento de Soledad reiteró el llamado a extremar precauciones ante los cambios bruscos de clima: abrigar adecuadamente a niñas, niños y adultos mayores, resguardar mascotas, evitar el uso de anafres dentro de las viviendas y reportar cualquier situación de riesgo, subrayando que se mantiene una atención permanente y cercana para escuchar y atender a quienes lo necesitan durante esta temporada invernal.

