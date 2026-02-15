AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ACUERDA CON ESTADO UNA SERIE DE PROGRAMAS DE APOYO A EMPRENDEDORES

– Mediante la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, se estableció acercar a emprendedores soledenses a iniciativas como «Impulsa tu Negocio», Transformación digital y capacitación en plataformas.

Con el objetivo de seguir atrayendo y facilitando más acciones que impulsen y cristalicen proyectos emprendedores en el territorio de Soledad de Graciano Sánchez, la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, a través de su titular, Héctor Xavier Andrade Ovalle, sostuvo una reunión con áreas clave y estrategicas de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, en la que se diseñaron planes de trabajo que se habrán de implementar a lo largo de este año 2026.

El funcionario detalló que uno de los primeros acuerdos, fue el acercamiento de emprendedores y emprendedoras soledenses que buscan registrar su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo cual podrán hacerlo de manera subsidiada por medio del programa «Impulsa tu Negocio». «Este trámite puede llegar a cubrir hasta el 90 % del costo del registro de marca ante el IMPI», dijo el titular.

por otro lado, añadió que se prevé la realización de un evento para promover la capacitación a través de la plataforma Coppel Emprende, donde las y los soledenses podrán acceder a un importante número de cursos en línea de manera gratuita. «Este tipo de acciones, vienen a decirle a nuestros jóvenes emprendedores, que no están solos, que tienen un apoyo municipal y estatal, para caminar juntos en la creación de una empresa, de un negocio o un comercio, con todas las facilidades y herramientas necesarias», expresó.

Otro paso fundamental para consolidar una serie de proyectos de negocio exitosos en el municipio, es la realización de la transformación digital, «donde los empresarios podrán acceder a nuevas herramientas de comercio electrónico y administrar sus negocios de manera más eficiente y eficaz, a través de diferentes plataformas de ventas, contabilidad y administración. Para ello, se buscará apoyar mediante este programa de transformación digital con el equipamiento de una computadora y capacitación, a fin de que puedan impulsar de manera eficiente sus negocios».

Agradeció la apertura del Gobierno Estatal, que por impulso del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, y en sinergia con el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, se pueden traer estos programas eficaces de apoyo a comerciantes y pequeños empresarios. La reunión con las áreas de Pequeñas y Medianas Empresas y de la Dirección de Comercio, de la Secretaría de Desarrollo Económico, fue valiosa, por lo que pronto se pondrá en marcha en favor de quienes cuentan con un negocio activo en el municipio de Soledad.