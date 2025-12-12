AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ACTIVA OPERATIVO CONTRA VENTA Y USO IRREGULAR DE PIROTECNIA

– Este jueves, células operativas recorrerán el municipio para evitar la venta de material pirotécnico, así como la quema autorizada en actividades religiosas por festejos guadalupanos.

Con el inicio del operativo especial este jueves 11 de diciembre, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reiteró el llamado a todas las familias a evitar el uso, compra y almacenamiento de pirotecnia, una práctica prohibida en el municipio por representar un riesgo directo para la integridad de niñas, niños y adultos mayores, atendiendo siempre la guía y las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz; la administración municipal recordó que no existen permisos para venta ni acopio, y cualquier intento de comercialización será sancionado.

El director del Sistema Municipal de Protección Civil, Martín Bravo Galicia, explicó que el despliegue iniciará en coordinación con la Guardia Civil Municipal durante los días 11 y 12, previo a las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe; indicó que, en el caso de instituciones religiosas, únicamente se permite el uso controlado cuando las personas responsables cuentan con permisos federales de SEDENA y cumplen medidas estrictas de seguridad. “Cuando observamos falta de medidas, ausencia de acordonamiento o que quien enciende el artificio no está capacitado, se decomisa todo el material, estaremos muy atentos para proteger a la población”.

A partir del día 13 de diciembre y hasta el 1 de enero se mantendrá el operativo permanente para inhibir la venta de pirotecnia, el Ayuntamiento hizo un recordatorio firme a las y los soledenses para que eviten invertir en estos productos, ya que su compra o almacenamiento genera riesgos severos y será motivo de sanciones; el Gobierno Municipal remarcó que se atenderán todos los reportes ciudadanos, porque la cercanía con la gente y la atención directa permiten prevenir accidentes y mantener la seguridad de cada colonia.

Finalmente informó que el año pasado, en coordinación con la Guardia Civil Municipal, se decomisaron alrededor de 90 kilogramos de pirotecnia, recordando que las sanciones por esta práctica pueden oscilar entre 30 y 70 mil pesos, dependiendo del tipo y la peligrosidad del material; además, se advirtió que cualquier tienda, dulcería o establecimiento donde se detecte venta será clausurado. Las cuatro células del operativo saldrán diariamente desde las 5 de la tarde para impedir quemas nocturnas y detectar castillos no regulados, reforzando la protección de todas las familias soledenses.