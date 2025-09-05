AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ACERCA TALLER DE MÁSCARAS COSPLAY, A NIÑOS Y ADULTOS, TOTALMENTE GRATUITO

– El curso-taller recibirá a personas desde los 14 años de edad, y se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre en la Casa de la Cultura de Soledad, sin ningún costo para las y los participantes .

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, sigue acercando actividades innovadoras y de gran relevancia para las familias soledenses; en esta ocasión, se llevará a cabo un curso-taller gratuito de creación profesional de máscaras cosplay, programado del 18 al 20 de septiembre en la Casa de la Cultura, en horario de 4:00 a 8:00 de la noche.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura y Turismo Municipal, destacó que este curso forma parte de las acciones previas al Festival de Xantolo en Soledad y la tradicional Marcha Zombie, que consolidan al municipio como un referente cultural, tal como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz. “Este curso – taller será para la creación profesional de máscaras de cosplay, completamente gratis, sin costos de inscripción, ni en materiales, porque entendemos que la cultura debe llegar a todos los sectores de la población, de manera accesible”, expresó.

El taller será impartido por el artista Luis Sánchez, reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en caracterización, colaboraciones con músicos como integrantes del Cartel de Santa y el vocalista Lindemann de Rammstein, además de proyectos televisivos. “Estaremos viendo diferentes temas como moldes, látex, silicón, las máscaras, todo totalmente gratis, el material prácticamente ya está, solo hay que asistir, el límite es la imaginación de cada persona”, señaló el instructor.

Las personas desde los 14 años de edad, podrán ser parte de este taller de gran relevancia y deben inscribirse en la página de Facebook de Cultura: https://www.facebook.com/share/1DMTByXPQ4/.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la formación artística y la promoción de espacios de autoempleo para jóvenes y adultos, fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía; el curso impulsa el talento creativo, y abre oportunidades para que las y los participantes transformen el arte en una alternativa de desarrollo económico, en un municipio que escucha y atiende las inquietudes de su gente.