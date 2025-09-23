AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ACERCA SERVICIOS ESENCIALES A COLONIAS Y COMUNIDADES

– Cada jueves, la Coordinación de Participación Ciudadana instala Mesas de Atención con medicamentos gratuitos, toma de glucosa y presión, cortes de cabello y más servicios en colonias y comunidades.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, refuerza su compromiso de estar cerca de las familias del municipio mediante las Mesas de Atención que se llevan a las colonias y comunidades tres veces por semana: martes, jueves, y viernes, respondiendo a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de que estos esfuerzos garanticen que la población reciba apoyo integral y directo.

Ofelia Ortega Samaniego, coordinadora de la dependencia, informó que desde el inicio de la administración a la fecha se han instalado 140 Mesas de Atención, en todas las colonias y comunidades del municipio, beneficiando a más de 14 mil personas; entre los servicios ofrecidos se incluyen la entrega de medicamentos gratuitos para quienes más los requieren, toma de glucosa y presión arterial a adultos mayores, aplicación de cortes y tintes de cabello, aplicación de uñas de acrílico, entre otros apoyos que buscan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

“Escuchamos y atendemos a la población, acercando apoyos que impactan de manera tangible en su bienestar”, destacó Ofelia Ortega, subrayando que la labor del Ayuntamiento responde a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer la atención ciudadana en todos los rincones del municipio.

Las Mesas de instalan con la finalidad de llegar a todas las zonas del municipio; recientemente se llevaron a colonias como La Virgen, San José, y Santa Elena, así como en comunidades como Enrique Estrada, Cándido Navarro, Estación Techa, Ventura y La Tinaja; esta estrategia permite que los servicios lleguen directamente a quienes más los necesitan, reforzando la cercanía y la atención directa que caracteriza a la administración municipal.