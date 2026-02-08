AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ACERCA ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS GRATUITAS

– La Dirección de Cultura Municipal ofrece talleres de música, idiomas, danza y activación física, en la Escuela Municipal de Música y la Casa de Cultura, para estar cerca de la población.

Con el inicio de los nuevos ciclos académicos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura Municipal, puso en marcha una amplia oferta de talleres y actividades gratuitas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, con el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura, el arte y la formación, manteniendo una cercanía permanente con las familias soledenses y atendiendo sus intereses y necesidades, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El titular de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, destacó que actualmente en la Escuela Municipal de Música se imparten talleres gratuitos de guitarra y canto; mientras que en el teatro y centro cultural de soledad se brindan clases de corte y confección e inglés, todos de manera gratuita. “Trabajamos para que la cultura esté al alcance de todas y todos, con actividades que permitan a la población aprender, convivir y desarrollarse sin que la economía sea un obstáculo”, señaló el funcionario.

Asimismo, resaltó que en la Casa de Cultura se brindan clases de ritmos latinos y danzón los días martes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:30 de la mañana, y se desarrollan actividades como zumba, para promover estilos de vida activos y saludables, principalmente entre mujeres, adultos mayores y jóvenes, priorizando esquemas gratuitos y, en algunos casos, con cuotas mínimas que no afectan la economía familiar.

La Dirección de Cultura Municipal mantiene una política de puertas abiertas y atención cercana, e invita a la población a integrarse a estos talleres que fortalecen la convivencia comunitaria y dan muestra de un gobierno que escucha, atiende y trabaja todos los días para estar más cerca de la gente; para mayores informes, las y los interesados pueden acudir a la Dirección de Cultura Municipal, ubicada en la calle Blas Escontría número 604, en la zona centro de Soledad de Graciano Sánchez.