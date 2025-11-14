AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ACERCA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLES OPORTUNIDADES DE EMPLEO

– Fueron alrededor de 20 empresas las que participaron en la Segunda Jornada de Inclusión Laboral, acercando más de 200 vacantes a personas con discapacidad y adultos mayores.

La explanada del Teatro “Doroteo Arango” reunió este viernes a decenas de buscadores y buscadoras de empleo durante la Segunda Feria de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, donde 20 empresas ofrecieron más de 200 vacantes en distintos perfiles, como parte del compromiso permanente del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de acercar oportunidades reales a quienes más lo necesitan, y del fortalecimiento de la cercanía con las familias y los sectores que históricamente enfrentan barreras laborales.

La Jornada de Inclusión contó con la participación de empresas comprometidas con la inclusión como Cummins, Mabe, Corporativo Elite Móvil, Grupo Euro, Parque Logístic, Grupo Walmart, CEFI, Farmacias del Ahorro, AGC Automotive Group, Prosegaci y GM Group, además de módulos informativos del DIF Municipal, Vinculación Laboral, el Centro de Justicia para las Mujeres y Desarrollo Económico; gracias a esta coordinación, las y los asistentes pudieron acceder a vacantes como asesoría de ventas, monitoristas, ayudantes generales, operarios de producción, jardinería y servicios de limpieza, ampliando sus posibilidades de encontrar un empleo cercano a sus necesidades.

Durante el evento, el Secretario General del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, destacó que la administración municipal cumple con la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de impulsar acciones que generen bienestar y derriben obstáculos para quienes buscan integrarse al ámbito productivo. “Hoy refrendamos que este gobierno es sensible y está cerca de su gente; trabajamos todos los días para que jóvenes, mujeres y personas con alguna discapacidad encuentren opciones dignas que respondan a sus necesidades”, expresó.

La supervisora de producción de Cummins, Paulina Ruiz compartió una reflexión sobre la importancia de abrir espacios laborales sin prejuicios, resaltando que la diversidad fortalece el desempeño de cualquier equipo. “La verdadera fortaleza está en la disciplina y determinación con la que cada persona enfrenta su día; cuando confiamos, adaptamos procesos y damos oportunidades reales, descubrimos capacidades que transforman a toda una planta de trabajo”, afirmó.

Como parte del acto, la asociación Juntos AC entregó un reconocimiento al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por el acompañamiento y compromiso mostrado en la construcción de un municipio incluyente; con este respaldo, la Administración Municipal reiteró que estas acciones continuarán de manera permanente, con el objetivo de escuchar, atender y generar más oportunidades que acerquen a las y los soledenses a una vida laboral plena y accesible.