AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ABRE REGISTRO DE COMERCIANTES A PARTICIPAR EN LA FENAE 2026

– La Dirección de Comercio Municipal Inició la convocatoria para tramitar permisos, delimitar espacios y conformar pabellones en la Feria Nacional de la Enchilada, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la economía local.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Comercio Municipal, invita a todos los comerciantes locales y foráneos interesados en formar parte de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, a acudir a las oficinas de esta dependencia para tramitar sus permisos, delimitar espacios comerciales y participar en la conformación de los pabellones que formarán parte del evento.

La administración municipal mantiene su compromiso de apoyar a a quienes ejercen el comercio local y regional y fortalecer la economía del municipio, siempre cerca de las familias y sectores productivos, como lo ha pedido Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez. Recordó que el año pasado, la Feria estuvo conformada por más de 700 comerciantes de distintas partes de la zona metropolitana y estados del país.

La directora de Comercio Municipal, Patricia Cuevas Ovalle reiteró que todos los interesados deberán acudir a las oficinas correspondientes para realizar los trámites necesarios, respetando los lineamientos para la instalación de puestos y la integración de pabellones, asegurando así una feria organizada y atractiva para visitantes y familias. “Nuestro objetivo es garantizar que cada comerciante cuente con el espacio adecuado y las condiciones necesarias para ofrecer sus productos, respetando la organización y seguridad de la Feria”.

Los comerciantes que deseen participar deberán presentarse en la Dirección de Comercio Municipal, donde se les proporcionará información completa sobre la ubicación de los puestos, la conformación de los pabellones y los lineamientos de seguridad e higiene que se implementarán durante la FENAE. la Dirección también enfatizó que se respetará la equidad en la asignación de espacios, priorizando la inclusión de emprendedores y negocios locales que buscan consolidar su presencia en eventos de gran relevancia para el municipio.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de impulsar eventos culturales y gastronómicos que beneficien a comerciantes, visitantes y familias, garantizando que la FENAE 2026 sea una feria organizada, segura y cercana a la población, y demuestra su disposición de atender y trabajar de la mano con todos los sectores, mediante el fortalecimiento la economía local y fomentando el desarrollo cultural de Soledad de Graciano Sánchez.