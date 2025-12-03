AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ABRE PUERTAS INTERNACIONALES PARA ESTUDIANTES MEDIANTE EDUCATIONUSA

– El Gobierno Municipal promueve el programa Opportunity Funds, una de las becas más relevantes para cursar estudios superiores en universidades estadounidenses.

Atendiendo el compromiso del Gobierno Municipal por acercar alternativas de crecimiento académico a la comunidad estudiantil, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud, invita a las y los jóvenes estudiantes del municipio a participar en la convocatoria Opportunity Funds de EducationUSA México, una de las becas más relevantes para acceder a estudios universitarios en Estados Unidos, siguiendo las directrices del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para impulsar proyectos que fortalezcan el futuro de la juventud.

El programa pone al alcance de la comunidad estudiantil uno de los programas más reconocidos a nivel internacional para acceder a estudios de licenciatura, maestría o doctorado en universidades acreditadas, y brinda orientación integral durante el proceso de búsqueda y selección de universidades estadounidenses; la convocatoria estará abierta hasta el 15 de febrero de 2026, y representa una oportunidad para que las familias de Soledad accedan a herramientas que amplían su desarrollo y abren puertas más allá de las fronteras, siempre bajo la visión de un gobierno que escucha y atiende.

EducationUSA, red global del Departamento de Estado de los Estados Unidos, coordina este programa dirigido a mexicanas y mexicanos con alto perfil académico capaces de competir por apoyos financieros completos otorgados por universidades acreditadas; la beca cubre gastos de solicitud y preparación, con prioridad en áreas STEM, y cada aspirante atraviesa un proceso de selección riguroso a cargo de asesores y la Embajada de Estados Unidos en México, que garantiza calidad y transparencia en el acompañamiento.

El Instituto Municipal de la Juventud reiteró su llamado a las y los estudiantes soledenses para conocer los requisitos y enviar su postulación a través del enlace oficial: https://bit.ly/OpportunityMex con el que el Gobierno Municipal destaca que continuar acercando este tipo de oportunidades reafirma su apuesta por una juventud preparada, con visión global y con la capacidad de transformar de manera positiva a sus comunidades.