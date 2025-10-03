AVANZA SIGNIFICATIVAMENTE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO LIBRE EN SOLEDAD

– El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, impulsa la creación de este espacio de atención integral para fortalecer la igualdad y protección de mujeres, niñas y adolescentes

El Alcalde de Soldad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz informó que el progreso de la construcción del Centro “Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres” (Centro LIBRE), ubicado en la colonia Pavón, actualmente registra un avance del 65 por ciento, y actualmente se realizan trabajos de repellado en muros y plafones, instalaciones eléctricas e hidráulicas, y próximamente, se procederá a la colocación de pisos, cancelería y puertas, avanzando con responsabilidad y compromiso institucional.

El Alcalde, recordó que este centro será el primer punto de atención y acompañamiento integral para mujeres, niñas y adolescentes en la región, ofreciendo servicios de apoyo psicológico, asesoría legal y acciones preventivas contra la violencia de género, con los que la administración municipal reafirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno del Estado y la Federación, promoviendo políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres y fomenten la igualdad sustantiva.

Señaló que “este proyecto refleja el compromiso del Ayuntamiento de Soledad con la protección de los derechos humanos y la consolidación de una comunidad inclusiva y segura para todas. En coordinación con las instancias de gobierno, seguimos fortaleciendo las estructuras para atender las necesidades más sensibles de nuestra población”.

Con acciones como esta el Ayuntamiento reitera su interés en garantizar condiciones de bienestar y seguridad para los sectores vulnerables, impulsando una gestión municipal cercana y sensible a las demandas sociales, y reafirmando la prioridad de la administración de responder a los derechos y necesidades de las mujeres, pilares fundamentales para una sociedad más justa y equitativa.