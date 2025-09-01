AVANZA EL GOBIERNO DE SOLEDAD EN ATENCIÓN DE VIALIDADES CON PROGRAMA DE BACHEO

– En las últimas dos semanas se han rehabilitado casi 600 metros cuadrados de calles, en diversas colonias y localidades.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Área Operativa de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, ha rehabilitado más de 600 de metros cuadrados de calles, mediante labores de bacheo y rectificación de topes, en las últimas dos semanas, fortaleciendo los servicios públicos para las familias de diversas colonias y localidades.

De acuerdo a Eduardo Salas Rodríguez, titular de esta dependencia, los trabajos de rehabilitación vial se aplicaron en avenidas como Mariano Arista, Libertad, Circuito Potosí, Melchor Ocampo, José de Galvez.

“Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal y del Alcalde, Juan Manuel Navarro, de estar cerca de la población, garantizando calles más seguras y transitables, y atendiendo las solicitudes de los vecinos para mejorar la movilidad y la infraestructura urbana”, dijo el funcionario.

Con estas intervenciones, el Ayuntamiento reafirma su labor de escuchar y atender a los sectores más vulnerables, asegurando que cada acción en infraestructura tenga un impacto directo en la calidad de vida de los soledenses, manteniendo la cercanía con la población y fortaleciendo la confianza en los programas municipales.