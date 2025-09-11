AVANZA CON PASO FIRME REHABILITACIÓN DEL CAMINO AL EJIDO LA LIBERTAD

* Las obras coordinadas del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez con el Gobierno del Estado continúan según lo planeado, para fortalecer la movilidad y garantizar calles seguras para familias, comerciantes y automovilistas.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con la rehabilitación y modernización de la infraestructura vial en todo el municipio, asegurando que los trabajos de rehailitación continúen avanzando conforme a los tiempos establecidos; entre estas acciones destaca la reconstrucción integral del Camino al Ejido La Libertad, una obra coordinada con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), que fortalece la conectividad y mejora la movilidad de las familias y el comercio local.

Las labores de pavimentación con concreto hidráulico, instalación de redes de agua potable y drenaje sanitario, así como la rehabilitación de guarniciones, banquetas, señalización y alumbrado público, han avanzado de manera constante, demostrando que la administración municipal mantiene cercanía y atención directa hacia las necesidades de las familias, los comerciantes y los sectores más vulnerables de la zona; pese a las precipitaciones, el equipo de construcción sigue laborando para asegurar que los trabajos se completen sin contratiempos y dentro de los plazos previstos.

Asimismo, para garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudadanía, se han implementado cierres viales estratégicos en el tramo de la avenida Camino al Ejido La Libertad, desde avenida José de Gálvez hasta calle Tercera Norte, así como en calles aledañas como Sexta Oriente y Sexta Poniente, personal de Seguridad Vial y Movilidad del l Guardia Civil Municipal de Soledad supervisa los desvíos y alternativas de tránsito, permitiendo que los vehículos particulares y de carga puedan circular de manera organizada y segura hacia el Centro de Abastos y zonas colindantes, manteniendo la fluidez y la protección de los ciudadanos.

La inversión de más de 23 millones de pesos para esta obra da muestra del compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, con la modernización de la infraestructura urbana, el fortalecimiento de la movilidad y la atención a la población.